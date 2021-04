Confirman 11 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 100 esperan resultados

En el informe técnico de este viernes se notificaron 8,564 casos positivos confirmados en todo el estado. 72 resultados de muestras procesadas, donde se confirmaron 11 casos positivos nuevos, y 61 negativos.

100 personas esperan resultados y un total de 43 casos activos en todo el Estado.

En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las políticas restrictivas es responsabilidad de todos los ciudadanos, por eso, establecimos el observador COVID-19, una estrategia para denunciar las fallas e incumplimiento de estas medidas preventivas, a través de la línea 9-1-1.

Así que, si ves comportamientos inadecuados a las medidas sanitarias, ¡denuncia! Y no asistas o frecuentes esos espacios, pues representan riesgo para tu salud y la de todos.Que se haga costumbre el frecuente lavado de manos con agua y jabón o con gel antibacterial; guardar la sana distancia de por lo menos metro y medio de otras personas y evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones.

Aplicar la etiqueta respiratoria, que significa estornudar o toser en la parte interna del codo; y también cumplir con la obligación del uso del cubrebocas en sitios públicos, para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás.Hay que hacer un reconocimiento a los ciudadanos que han contribuido con el control de la epidemia por COVID-19.

No ha sido una tarea fácil, y aún no se vislumbra el término de esta emergencia sanitaria, ni en México y tampoco en el mundo. Por ello es de gran importancia actuar con responsabilidad y no bajar la guardia en ninguno de nuestros entornos, cualquiera que estos sean.

Como hemos informado puntualmente, en los últimos días se identifica un ligero aumento de casos, que, si bien no nos desplazaron a un nivel de mayor riesgo, no deja de ser un sensible indicador que nos alerta y por ello, desde aquí, llamamos a todos a extremar los cuidados, y mantener firme el rumbo hacia la nueva normalidad.

Los servicios estatales de salud, a través de su mando central, continuará con los diversos operativos de promoción, fomento sanitario y vigilancia epidemiológica en donde la situación epidémica indique.