Confirman 11 nuevos casos de Covid-19 en el Estado 85 esperan resultados

El gobierno de México anunció que nuestro estado regresa al semáforo de verde de riesgo epidemiológico, por tal motivo, el Subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Manuel Moreno Martínez, dio detalles al respecto, indicó Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, en el informe técnico de la Secretaría de Salud.

Este viernes es día de calendario de riesgo epidémico de Covid-19, ya que la publicación del semáforo por la Secretaría de Salud del Gobierno de México es, como todos sabemos, cada quince días los días viernes, como hoy, para comenzar vigencia el siguiente lunes en las semanas pares.

Y precisamente fue anunciado, que, debido a los resultados de los indicadores evaluados, nuestro estado ha vuelto a encender el color verde del semáforo, lo que significa riesgo bajo de contagio.

“Esta noticia nos pone de buen ánimo, porque significa que rinde sus frutos el esfuerzo que pueblo y gobierno hacen para establecer y seguir las medidas preventivas que permiten que estemos mejor, que estemos viviendo esta nueva normalidad, que es una política pública que favorece la vida social y económica con los cuidados y precaución necesarios para no contagiarse de un virus que sigue transmitiéndose”, expresó.

Agregó que el semáforo epidémico es un instrumento con carácter orientador para el desarrollo de actividades de diversa índole conforme a la implementación de las medidas que se requieren para la prevención y control de la Covid-19. El verde no significa que no exista riesgo de contagio, por lo que no podemos bajar la guardia.

Subrayó que Aurora regresa a Campeche y eso nos compromete a ser ciudadanos vigilantes del cumplimiento de la normatividad sanitaria y si vemos desvíos, denunciar al 911 como observadores Covid-19, para corregir las fallas o sancionar a quienes no cumplan con las disposiciones.

Son momentos de cambio: Cambia el color del semáforo. Ya hay vacuna que poco a poco irá protegiendo a la población campechana. Ya se ha hecho costumbre cuidar nuestra salud e higiene, y practicar consciente y responsablemente las medidas preventivas.

En el informe técnico de este día, Saldívar Báez notificó 73 resultados de muestras procesadas. Confirmó 11 casos positivos nuevos, y 62 negativos. 85 personas a la espera de resultados de una prueba.

Dijo que actualmente hay 43 casos activos, y no se reportan pacientes en estado crítico. Hoy se registra 1 defunción en la plataforma nacional, correspondiente al IMSS.

“A casi un año de documentarse el primer caso de Covid-19 en México, las y los trabajadores de la salud continúan enfrentándose a la pandemia más letal de los últimos 100 años. Alcanzamos nuevamente el semáforo verde, pero no estamos exentos de un rebrote de contagios, mantengamos vigentes todas las medidas sanitarias que ya conocemos. No se confíe

Que se haga costumbre cuidarnos entre todos”, concluyó.