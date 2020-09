Confirman 11 nuevos casos de Covid-19 en la Entidad, 161 esperan resultados

Campeche supera el semáforo epidemiológico amarillo y transitará en verde además de confirmarse 11 nuevos casos positivos de Covid19. El Dr. Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, acompañado del Subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Manuel Moreno Martínez, indicó que el estado de Campeche, ha alcanzado el color verde en el semáforo epidemiológico nacional.

Moreno Martínez, señaló que gracias al comportamiento de los campechanos, el estado se convierte en el primero del país en comenzar el desconfinamiento ordenado, gradual. El color verde indica un bajo riesgo de contagios. En este escenario, las tendencias de la propagación del virus SARS COV2 disminuyen, no desaparece. Por la determinación de hace un momento, las medidas del nuevo color serán anunciadas el día de mañana por la autoridad sanitaria. Mientras tanto, hay que estar conscientes de que aún no hay vacuna, ni tratamientos específicos para el COVID-19, así que las mejores medidas preventivas son el lavado de manos, la etiqueta respiratoria, el uso obligatorio del cubrebocas y mantener la sana distancia.

El observatorio Covid-19 recibió denuncia ciudadana de Escárcega, Carmen y Campeche de oficinas, comercios como supermercados, farmacias, tortillerías, zapaterías e incluso ferreterías con fallas en la aplicación de las medidas preventivas, detectando falta del cuidado de la sana distancia, no uso de gel, personal sin cubrebocas, motivos por los cuales están recibiendo la visita de los verificadores sanitarios para hacerles el exhorto de corregir las fallas y no arriesgarse a sanciones administrativas o al cierre de sus establecimientos.

Les recordamos que todos somos observadores COVID y podemos denunciar anomalías a las fallas que se tengan en las medidas preventivas al 9-1-1 para darles seguimiento preciso y cuidarnos todos. Finalmente insistimos en la necesidad de que se haga costumbre el lavado de manos con agua y con jabón o con gel antibacterial, el guardar la sana distancia de por lo menos metro y medio de otras personas, y que se haga costumbre la etiqueta respiratoria, que significa estornudar o toser en la parte interna del codo.

Que se haga costumbre utilizar obligatoriamente el cubrebocas o incluso la careta en todos los sitios públicos para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Y continuamos pidiendo que se haga costumbre quedarse en casa si no es estrictamente necesario salir y no retrasarnos si se requiere atención médica. La pandemia no ha terminado. Por su parte el Dr. Manuel Julián Zaldívar Báez, comentó que es un desafío para todos, en una nueva rutina que nos demanda más disciplina y responsabilidad. El lunes transitamos al color verde y hoy viernes se procesaron 57 muestras; un total de 11 resultaron positivas. Registramos entonces, 6 mil 031 casos positivos acumulados, de los cuales 5 mil 165 se han recuperado y 816 han fallecido. En plataforma nacional, se confirman 3 defunciones extemporáneas en personas de entre 45 y 79 años.

Informó que 43 casos se mantienen activos; y los que se han ido acumulando. Son cinco los municipios sin actividad viral: Calkiní, Escárcega, Hecelchakán, Tenabo y Palizada. En todo el estado, se han aplicado 12 mil 906 pruebas PCR a personas con sintomatología a Covid-19 y 161 están a la espera de resultados.

El próximo lunes Campeche transita de amarillo a verde. Es resultado de la cooperación y responsabilidad de todos. Pero recuerde algo fundamental: mientras siga la epidemia de Covid-19 se mantiene el riesgo de rebrote. Evite las aglomeraciones y actividades sociales innecesarias, nos corresponde ahora, extremar las medidas de prevención y seguridad, tales como el lavado frecuente de manos y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de un metro y medio, como mínimo, con personas con las que no se convive, el uso correcto del cubrebocas.

La Secretaría de Salud apela a la responsabilidad individual de quienes están pendientes del resultado de una PCR o son consideradas contactos estrechos, para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud. “Este sábado y domingo continuamos con el semáforo en color amarillo no podemos olvidar las restricciones de aforo en sitios comerciales y públicos. Así como actividades que siguen suspendidas, como son: Eventos recreativos masivos, bares, centros nocturnos. Por favor, manténgase informado a través de nuestras cuentas oficiales y medios de comunicación. ¡Buenas noches!”, comentó Manuel Moreno.