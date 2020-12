Confirman 13 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 99 esperan resultados

En la actualización epidemiológica de este martes: Se notificaron 67 resultados de muestras procesadas. De estas, 13 tienen positividad, 13 casos nuevos y 54 negativos. 99 personas a la espera de conocer si tienen o no el virus SARS COV-2.Este 15 de diciembre en todo el estado hay 38 casos activos.

Aquí se ubican los casos activos por municipios. Hoy nuevamente no se reportan defunciones en la plataforma nacional. Se presentaron 3 altas hospitalarias: una en el municipio de Carmen y dos de Campeche los cuales ahora continúan su proceso de recuperación en casa. Sumado a las acciones que el sector salud realiza, la población tiene un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus.

La llegada de la Navidad y fin de año debe ser distinta a lo acostumbrado. Reunirse con familiares o personas que no habitan en el hogar, implica un alto riesgo al relajar las medidas de prevención que podría tener consecuencias graves. No queremos ser parte del rebrote nacional. No queremos una segunda ola de contagios en el Estado. Estamos en un periodo que nos exige adaptarnos a las nuevas condiciones sanitarias; sigamos con las medidas preventivas. No podemos relajarnos.