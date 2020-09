Confirman 13 nuevos casos de Covid-19 en la Entidad, 133 esperan resultados

Solo 13 nuevos resultados positivos fueron confirmados ayer por la noche, dio a conocer el Dr. Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública además de confirmar que Campeche transitará a la fase de riesgo bajo de contagio por 15 días y depende de todos, mantenernos en este status, o retroceder. Fue el Mtro. Manuel Moreno Martínez, Subdirector de Prevención y Promoción de la salud, quien comentó que ha comenzado el primer período custodiado por la heroína aurora en el color verde del semáforo. La cual va del 28 de septiembre al domingo 11 de octubre.

“Como sabemos, el Covid-19 no se ha ido y aunque el color verde del semáforo indica bajo riesgo epidémico, este no es un riesgo nulo, por lo cual, no hay que descuidar la vigilancia de las medidas preventivas, ni las medidas de seguridad en salud implementadas para inhibir la movilidad social y procurar el cuidado en las actividades de la vida diaria”, comentó. Atendiendo a este semáforo las actividades limitadas presentan algunos ajustes: Continúan permitidas todas las actividades esenciales desde el color rojo del semáforo. Las actividades limitadas, ahora permiten 75% de aforo en los supermercados, hoteles, centros comerciales y restaurantes.

A la mitad de su capacidad, es decir, al 50% se permite las actividades en las peluquerías y estéticas, los centros religiosos, los museos, los cines, teatros y actividades culturales, así como los deportes profesionales, los parques, plazas y espacios públicos, así como los gimnasios. Y continúan suspendidos los eventos masivos, eventos recreativos, los salones de eventos, centros nocturnos y bares, añadió. Y los que no deben suspenderse, mucho menos en este momento de fragilidad de la situación de la pandemia en nuestro estado son las medidas de sana distancia, prevención e higiene.

Ubicarnos en el color verde del semáforo es gracias a que la mayor parte de la sociedad está respondiendo favorablemente a las políticas sanitarias emprendidas en oficinas públicas, establecimientos comerciales y en todos los sitios de nuestro diario andar, sin embargo para mantenernos en ese color del semáforo es necesario atender con responsabilidad el cumplimiento del lavado de manos con agua y con jabón o utilizando el gel antibacterial, guardando la sana distancia de por lo menos metro y medio de otras personas, practicando el estornudo de etiqueta que significa estornudar o toser en el ángulo interior del codo y usando obligatoria y adecuadamente el cubrebocas o incluso las caretas, porque ninguna medida precautoria es exagerada en estos momentos.

La conocida estrategia de ¡Quédate en casa! Sigue siendo válida para quienes tienen factores de vulnerabilidad que ponen en mayor riesgo su salud o incluso la vida, entre ellos los adultos mayores y los enfermos de hipertensión y diabetes, así como los inmunodeprimidos. Nuestra tierra es un lugar de tradiciones y buenas costumbres. Por ello: ¡insistimos! Que se haga costumbre el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas y estornudar en la parte interna del codo. ¡Y muy importante! Acudir a tiempo a recibir atención médica oportuna.

Recuerden que los colores del semáforo son parte del cambio gradual, cauteloso y seguro hacia la nueva normalidad; por ello, ¡no hay que confiarse! Y que se haga costumbre quedarse en casa si no es estrictamente necesario salir y si salgo me cuido. Por su parte el Subdirector de Salud Pública presentó cómo termina la fase de semáforo amarillo en el estado en donde se acumulan 6 mil 43 casos positivos; Campeche, Carmen y Escárcega, concentran el 81.9% de estos, 5 municipios, Champotón, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén y Candelaria suman 16%. Y los 3 restantes, Tenabo palizada y Calakmul, con menos de 1% cada uno.

Cinco mil 170, el 85.5% del total de positivos se ha recuperado. 6 mil 425 personas estudiadas resultaron negativas a sars-cov-2, y los casos negativos superan en 7.6% a los casos positivos. Y Campeche, Carmen y Escárcega los municipios con mayor porcentaje de negativos, estos suman el 83.3% del total. Les recuerdo que estas personas aún son susceptibles de enfermar por covid-19.

“Como ya comentamos, Campeche es el primer estado en pasar al semáforo color verde; y miré: desde la semana 30 se ha registrado un descenso marcado en el número de casos, y en la positividad, en donde disminuye 53 puntos porcentuales, el 82.8% de reducción desde la semana 30 a la 38. Y seguimos con los operativos, prudencia, esperanza y ahora aurora, en el que se incluyen más acciones de prevención”, dio a conocer. En la semana 38, 50.6% menor con respecto a los registrados en la semana 37.

Los recuperados acumulan el 85.5% de los positivos, y aumentando, y las defunciones, mostradas en la línea negra, son cada vez menos, seguimos insistiendo en no bajar la guardia, el semáforo color verde no significa que ya terminó la epidemia; vemos con preocupación, que la gente salió a la calle sin cubrebocas, sin guardar sana distancia, sin precaución, cuando es ahora en que debemos ser más prudentes, pues aún se están presentando casos, aún hay defunciones que lamentar por Covid-19, este descuido en la prevención nos puede significar un rebrote, y nadie quisiera el que se retomen las restricciones, el confinamiento, por eso insistimos, que se haga costumbre prevenir. Ayer lunes se procesaron 75 muestras y han resultado 13 positivas y 62 negativas. Con estos trece nuevos casos de Covid-19, se acumula un total de 6 mil 066 positivos. 113 personas están a la espera de resultados.