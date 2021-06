Confirman 15 nuevos casos de Covid en el Estado, 269 esperan resultados

En el informe técnico de este viernes se notificaron: 9,169 casos positivos confirmados en todo el estado.81 resultados de muestras procesadas, donde se confirmaron 15 casos positivos nuevos, y 66 negativos.

269 personas esperan resultados y un total de 48 casos activos. Se registró1 defunción en la plataforma nacional, con lo que se acumulan mil 135 decesos .Hasta este viernes 11 de junio se acumulan un total de 7 mil 958 personas recuperadas de esta enfermedad en toda la entidad.

Es decir, el incremento de casos y de hospitalizados, es notorio y por eso debemos reforzar las medidas preventivas y no descuidar la vida de los nuestros. Lo anterior se debe a la gran movilidad social registrada en las últimas semanas, y a que cada vez es mayor el número de personas que han dejado de atender y respetar las recomendaciones sanitarias y los protocolos de seguridad impuestos.

Es muy importante entender que las medidas son integrales y que si bien, el uso del cubrebocas es el más común, no debe de ser la única medida en la que descanse la disminución de los casos. El estornudo de etiqueta, el lavado de manos, la sana distancia, el aforo permitido, el protocolo de acceso, son también vitales para protegernos.

Se exhorta a los establecimientos comerciales y de servicios a extremar sus medidas; así como al transporte público a cumplir con los protocolos instituidos. En nuestro estado la vacunación avanza de manera rápida, protegiendo a los grupos etarios de acuerdo a su exposición a los riesgos.

Actualmente se está vacunando a todos los mayores de 40 años, abarcando mujeres embarazadas, personal de salud y del magisterio que hayan quedado rezagadas o que por alguna otra razón, no se hubieran podido vacunar. Esta acción sin duda está ayudando al control de la epidemia; sin embargo, aún no es posible bajar la guardia y exponernos al riesgo del contagio, a enfermar e incluso a fallecer.

La epidemia está activa y Campeche se encuentra en medio de 3 entidades con nivel de riesgo naranja, más alto que el amarillo, por lo que debemos ser congruentes con la realidad epidemiológica y ser más cuidadosos en lo personal, familiar y comunitario para frenar el avance del virus sars-cov-2 en nuestra entidad.

Estamos registrando un incremento en el número de hospitalizados, que, aunque es mínimo, ha determinado una tendencia al alza que nos califique durante los indicadores al igual que la tasa de reproducción que califica la movilidad. Por ello, son 3 las recomendaciones en general:

Primero: Reducir la movilidad y no salir de casa, si no es necesario. Aquí se trata de quedarse en su domicilio y evitar contagiarse en el exterior del mismo. Evite festejos familiares. Para enfermarse de Covid-19, no necesariamente en una reunión masiva.

Segundo: Evite las conglomeraciones. Asistir a eventos públicos es una decisión unipersonal. Valore su salud, es lo más importante que tenemos.

Tercero: Aplique de manera responsable y estricta las medidas universales de protección, hágalas costumbre. Estornudar, lavarse las manos, guardar sana distancia y usar el cubrebocas, son nuestras defensas más importantes contra el covid-19.

No hagamos trampa en los comercios y respetemos el aforo permitido. Si sólo se permite una persona por grupo o familia, respetemos la medida y cumplámosla. Lo contrario sólo pone en riesgo la salud de todos. La responsabilidad es de todos, por lo que debemos respetar las políticas y medidas restrictivas de aforo, así como de las actividades y comportamientos higiénicos que ya deben hacerse costumbre.