Confirman 202 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 454 esperan resultados

Este viernes se confirmaron 202 casos positivos nuevos, de estos 43 corresponden a resultados de pruebas PCR, 158 pruebas rápidas y 1 por asociación clínica. 454 personas esperan resultados y un total de mil 195 casos activos en todo el Estado.

Se registraron 8 altas hospitalarias y 11 defunciones, las cuales 5 son extemporáneas y 6 acumuladas en los últimos días, con lo que suman ya mil 549 decesos. Hasta este viernes 13 de agosto se acumulan un total de 12 mil 089 personas recuperadas de esta enfermedad en todo el estado.

El semáforo epidémico, no es un termómetro del padecimiento, sino una llamada de atención para que tengamos presente el tamaño del riesgo de contraer la enfermedad, con el fin de que al salir de casa tomemos las previsiones necesarias de cuidado, como el uso de cubrebocas, procurar la sana distancia, mantener limpias las manos lavándolas o aplicando gel antibacterial, saludar sin contacto físico, evitar aglomeraciones, ser vigilantes y respetuosos de los aforos en oficinas y comercios y, por supuesto, no salir si no es estrictamente necesario por cuestiones de trabajo, abastecimiento o salud.

Está circulando en Campeche el virus sarscov2, que es el causante de la enfermedad COVID19 y no se ve, pero se contagia

Al estar en contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado positivo, hay que aislarse, lo que significa permanecer en casa con los cuidados necesarios para no ser un riesgo para nadie de casa o de nuestra vida diaria en caso de haber sido contagiado… hay que estar vigilante de los síntomas, por más leves que se presenten y acudir a consulta para que el profesional decida acerca de pruebas, tratamientos o lo que corresponda.