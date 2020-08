Confirman 21 nuevos casos de Covid-19 en la Entidad, 157 esperan resultados

Solo 21 nuevos casos positivos de Covid-19 se confirmaron el día de ayer mientras que 157 esperaban resultados. La noche de ayer, Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, estuvo acompañado de Juan Octavio Ávila López, Jefe del Departamento de Vectores, quien afirmó que en esta emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado continúa en el control de la epidemia a través del operativo Covid-19 denominado “Prudencia”, en donde se recorren calles, colonias, mercados, comercios, comunidades enteras y se entrelazan con acciones que previenen enfermedades como el Dengue, Zika Y Chikungunya.

Ávila López señaló que la Secretaría de Salud mediante el departamento de Vectores y Zoonosis fortalece las medidas de control para detectar y atender de manera oportuna casos de Dengue, Zika o Chikungunya, tareas que se realizan de manera permanente, todo el año… Pero que a raíz de esta crisis de salud pública se potencializan más.

Hasta ayer, se habían visitado 14 mil 235 sitios con riesgo de crecimiento larvario y proliferación de moscos transmisores de la enfermedad. Se logró una cobertura de más de 7,500 hectáreas con nebulización espacial en las principales áreas de riesgo de acuerdo a los estudios realizados.

En el interior del estado, con participación de los ayuntamientos continuamos con la desinfección de establecimientos de mayor afluencia, vehículos de transporte urbano y de las instituciones de salud y durante el operativo se han desinfectado más de 900 sitios y unidades de transporte, dijo Ávila López.

Por su parte, Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, confirmó que durante este lunes Campeche destacó de entre los estados del Sureste mexicano por la desaceleración de casos y control de la epidemia. Lo que significa que el riesgo no pasó, esto no ha terminado. Necesitamos reforzar más para salir pronto del riesgo epidémico.

Ayer lunes se inició la semana con la confirmación de 21 nuevos positivos y 157 en estudio. “Es quizá la referencia más descendente en el número de casos de las últimas 10 semanas”, dijo Zaldívar Báez.

Los 21 positivos, corresponden: 8 de Carmen, 7 de Campeche, 3 de Calakmul, 1 de Escárcega, 1 de Candelaria y 1 de Hopelchén, haciendo un total de 5 mil 136 casos acumulados.

En la plataforma nacional, ayer 7 defunciones: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirma por Covid-19, un fallecimiento el 27 de julio, tres el 28 de julio, dos el 4 de agosto, y una el 8 de agosto. Entre edades de 33 y 82 años. Con estas confirmaciones, el estado registra en total 616 fallecimientos, además de 194 casos activos. Mientras que todos los municipios con carga viral.

Los casos en Campeche y Carmen continúan registrando un ligero descenso. Sin embargo, Escárcega, Candelaria, Champotón y Hopelchén siguen con números ascendentes.

“Por favor no se confíe. Lo hemos hecho bien, pero necesitamos comportarnos mejor. Todos queremos salir de la emergencia, todos requerimos reactivar nuestras actividades. Hagamos lo necesario, pongamos estrictos para pasar esta emergencia. Por favor, quienes tienen enfermedades crónicas, urge buscar atención médica ante el primer síntoma de la enfermedad. No se confíe. No relaje las medidas. ¡Buenas noches!”, finalizó.