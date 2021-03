Confirman 6 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 118 esperan resultados

Como resultado del operativo “Aurora” se procesaron 55 muestras, confirmamos 6 casos positivos nuevos, y 49 negativos. 118 personas esperan resultados y un total de 46 casos activos No se registran defunciones en la plataforma nacional y se reporta un alta hospitalaria. Hasta este lunes se acumulan un total de 7 mil 302 personas recuperadas de esta enfermedad. Durante el tiempo en que estemos en color verde del semáforo, a pesar de que indica riesgo bajo de contagio, se deben mantener las medidas preventivas, las acciones personales de precaución y las políticas restrictivas de movilidad social.

De manera personal que se haga costumbre el lavado de manos con agua y jabón o con gel antibacterial, guardar la sana distancia de por lo menos metro y medio de otras personas, la etiqueta respiratoria, que significa estornudar o toser en la parte interna del codo y también cumplir con la obligación del uso cubrebocas o incluso la careta en sitios públicos como el malecón, los centros comerciales o las oficinas, para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás.

En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las políticas restrictivas es responsabilidad de todos los ciudadanos, por eso, establecimos el observador Covid-19, una estrategia para la denuncia ciudadana de las fallas e incumplimiento de estas medidas preventivas, a través de la línea 911.

Invitamos a los ciudadanos, a los establecimientos de comercio, servicios y turismo y a las oficinas públicas a que cumplan con la reglamentación, pues su falta de observación pone en riesgo la salud y la vida. Todos somos observadores covid19. La pandemia no ha terminado y por ello, no podemos descuidarnos ni bajar la guardia. Para estas vacaciones de primavera se ha establecido un decálogo que invita a pasear con la familia cerca de casa, aprovechar este tiempo para convivir con los nuestros, y sí salimos, visitar lugares con poca gente, andar en grupos no mayores a 5 personas y elegir lugares al aire libre o con buena ventilación.

Procurar salir en horarios donde haya menos gente, que los encuentros con familiares y amigos sean seguros, máximo con 8 personas y que cuidemos la sana distancia. Se nos invita a participar de los eventos religiosos de semana santa y pascua desde casa haciendo uso de las redes sociales. Pero también se nos invita a protegernos del calor, usar ropa ligera, lentes, protector solar y mantenernos hidratados.