Confirman 70 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 535 esperan resultados

La próxima semana continuará el Semáforo Epidemiológico en Naranja, que significa alto riesgo de contagio

Campeche continuará la próxima semana transitando en el semáforo naranja pese a que ayer se confirmaran 70 nuevos casos positivos. Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, reveló que toda la semana continuaremos en naranja y eso significa alto riesgo de contagiarse por Covid-19, además de que confirmar que ayer de acuerdo a la actualización epidemiológica en el estado. Se confirman 70 positivos nuevos. De estos, casos son 39 de Carmen, 16 de Campeche, 8 de Escárcega, 4 de Hopelchén, 1 de Calakmul, 1 de Hecelchakán y 1 de Tenabo.

Hasta ayer, mil 764 positivos acumulados, mil 276 pacientes recuperados, 181 decesos, mientras que se han estudiado a 4 mil 196 personas y mil 897 se han descartado con la enfermedad.

“Por ahora 535 personas están a la espera de resultados. Esto como resultado de la distensión social, y la alta movilidad de los últimos días. En el estado, 7 de cada 10 enfermos de Covid-19 se recuperan”, dijo.

En Carmen llevamos 620 recuperados, en Campeche 389, Escárcega 100, Champotón 43, Candelaria 31, Calkiní 31, Hecelchakán 27, Tenabo 18, Hopelchén 9, Palizada 5 y Calakmul 3.

Explicó que se considera recuperada a la persona en que han transcurrido 14 días desde la fecha de inicio de síntomas y ya no tiene ninguno relacionado con Covid-19. En las últimas horas se han generado 5 altas hospitalarias que continuarán su proceso de recuperación en su domicilio.

Seis defunciones que aparecen notificadas por Covid-19 en la plataforma nacional, cinco extemporáneas: Del 19, 20, 21 y dos del 24 de junio. El sexto fallecimiento, el día de ayer. Se entregan este viernes 58 negativos nuevos.

Palizada es el único municipio que termina la semana sin positividad, mientras que de acuerdo a la definición operacional de caso positivo activo. Tenemos esta noche 250 activos.

El Carmen registra 872 casos, (750 en el municipio y 122 costa afuera) 553 en Campeche, 121 Escárcega, 55 en Champotón, 43 en Calkiní, 37 en Candelaria, 34 en Hecelchakán, 21 Tenabo, 16 en Hopelchén, 7 en Palizada y 5 en Calakmul.

En el estado de Campeche se han enfermado más hombres que mujeres. Mil 165 son hombres. El 66%.

Por su parte, Manuel Moreno Martínez, de Promoción a la Salud, comentó que la determinación nos mantiene por tercera semana consecutiva en un escenario de alto riesgo, en que algunas actividades están permitidas, por ser esenciales, unas más, limitadas y otras, suspendidas.

Las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno federal anunciaron esta noche que durante la semana que va desde el lunes 29 de junio al domingo 5 de julio tendremos que seguir estrictamente las políticas de movilidad social establecidas en Semáforo Naranja, esto implica que están permitidas las actividades esenciales, como: los servicios médicos, surtimiento de combustible, servicios de seguridad, bancos, construcción, minería, industria automotriz y producción de insumos médicos.

Añadió que están permitidas actividades no esenciales, pero con restricciones: supermercados una persona por familia, hospedaje al 30%, centros comerciales al 25%, restaurantes al 25% y con venta a domicilio, centros religiosos al 25% y peluquerías y estéticas sólo con cita. La venta de alcohol está prohibida.

Es muy importante que los que puedan se queden en casa. No salir, a menos que sea estrictamente necesario. El uso de cubrebocas es obligatorio para todos. Y les pedimos que de preferencia, las personas vulnerables por condiciones de edad, de sobrepeso y obesidad o con enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, que no salgan a la calle, señaló.

Moreno Martínez, recordó una vez más que no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia, además de que se nos debe hacer costumbre realizar las medidas higiénicas como: el frecuente lavado de manos con agua y con jabón o utilizando alcohol en gel al 70%; el estornudo de etiqueta, que implica cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo; el uso adecuado de cubrebocas, tratando de no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo, nariz, boca y ojos.

Así mismo, la higiene y saneamiento al entrar a casa o establecimientos, así como limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros, recordemos que en el contacto está el peligro; incluyendo cuidar la sana distancia, por lo menos a metro y medio de los demás.

“Finalmente, hay que decirlo: no escupir, si no puede evitarlo, usar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. Todas estas medidas higiénicas hay que realizarlas sin distinción por el color del semáforo, el virus no se ve, pero se transmite.

Finalmente el Subdirector de Salud Pública, dijo que la familia no te da inmunidad al virus, por ello debemos cuidarnos y cuidarlos. Evitar en toda medida la visita a los adultos mayores. Esta noche en la red hospitalaria del sector salud Campeche mantiene una disponibilidad del 65% de camas con ventilador.

“La pandemia sigue activa. La movilidad acelera los contagios. Si usted sospecha que tiene Covid-19 o alguien cercano a usted y presenta tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y fiebre, actúe rápido y comuníquese: En usted es derechohabiente del IMSS marque el 800 222 2668.Si pertenece al ISSSTE en Campeche al 911. Si usted no tiene derechohabiencia es con nosotros, también al 911. Recuerde: el virus no se ve, pero se trasmite. ¡Buenas noches!”, finalizó.