Confirman 76 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 438 esperan resultados

En el informe técnico de este viernes se notificaron 22 mil 373 casos positivos confirmados en todo el Estado y 76 casos positivos nuevos; de estos, 41 corresponden a resultados de pruebas pcr, 32 a pruebas rápidas y 3 por antígeno. 438 personas esperan resultados y un total de 484 casos activos en todo el Estado. Se registraron 5 altas hospitalarias y 4 defunciones, con las que se acumulan mil 891decesos.Hasta este viernes 24 de septiembre, suman un total de 18 mil 2 personas recuperadas de esta enfermedad en todo el Estado.

En las cabeceras municipales de Campeche, Carmen y Escárcega, también se vacuna a todas aquellas embarazadas de más de 9 semanas de gestación para proteger a la madre y al niño. Ha sido comprobado que la vacuna no daña al bebé, sino es una garantía que en caso de contagio o contacto directo con una persona positiva a Covid-19, el biológico protege la salud y la vida en este período, por lo que invitamos a quien no lo haya hecho que aproveche la oportunidad de hacerlo. La mejor vacuna es la que te pones. La sana distancia no debe perderse si estamos en familia o ya estamos vacunados o cualquier otro motivo que podamos argumentar, debemos seguirnos cuidando.

¿Qué pasa si me apliqué la primera dosis de vacuna Astra-Zeneca contra el sars-cov-2, y pasan 3 meses y no se ha tenido disponible la segunda dosis?

La vacuna Astra-Zeneca, acorde a las recomendaciones de la OMS más actuales, es que pueden esperar hasta 12 semanas, u 84 días para recibir la segunda dosis. Ensayos recientes indican que hasta 90 días después de la primera dosis, se mantiene inmunidad suficiente, así que, podemos esperar y no desesperar para la aplicación de la segunda dosis; recordemos que esta vacuna está autorizada para aplicarse a partir de los 18 años de edad.