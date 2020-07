Confirman 78 nuevos casos de Covid-19 en la Entidad, 323 esperan resultados

Confirma la Secretaría de Salud 78 nuevos casos positivos de Covid-19 en el Estado. De nueva cuenta Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, señaló que la mejor manera que tenemos para disminuir la propagación del SARS-COV-2 y regresar a la nueva normalidad, es respetar las medidas de distanciamiento social, hacer uso del cubrebocas y permanecer en casa. Quedarse en casa, y no salir, sobre todo, quienes están en el rubro de grupos vulnerables, explicó.

En el estado de Campeche los contagios por Covid-19 continúan y siguen complicándose en adultos mayores, en personas con obesidad, hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo, asma, enfermedades cardíacas.

Mientras que todos los municipios tienen casos activos en este inicio de semana, pero el mayor número de contagios se presentan en tres: Campeche, Carmen, Escárcega.

En el inicio de la semana epidemiológica número 29, se confirman en plataforma nacional 78 nuevos casos en el estado y con ello alcanzamos los 3 mil 135 positivos acumulados. Mientras que 2 mil 454 personas se han recuperado y lamentablemente 296 han perdido la vida. De los 78 casos positivos nuevos: 34 son de Carmen, 30 de Campeche, 10 de Escárcega, 2 de Champotón, 1 de Calkiní y 1 de Hopelchén. Además, se confirman como casos Covid19, 7 defunciones extemporáneas en plataforma nacional. De entre edades de 39 y 70 años.

En el estado se ha estudiado a 6 mil 22 personas por Covid-19; mientras que ayer 323 esperaban resultado de laboratorio, para conocer si tienen o no esta enfermedad.

Hasta ayer habían 250 casos activos, de los cuales, Campeche tiene 128 y acumula mil 254 positivos acumulados. Carmen 67 activos de mil 246, de estos 136 corresponden a Costa Afuera. Calkiní, con 13 activos de 82 acumulados. Hecelchakán tiene 11 activos, acumula 82 casos. Escárcega con 9 activos de 229 casos positivos acumulados. “Por mencionar sólo los municipios con más actividad del virus”, dijo.

“En la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado insistimos, el distanciamiento social es fundamental en este momento de la pandemia para disminuir el contagio por Covid-19, no olvides que aunque uses cubrebocas debes mantener una sana distancia y alejarte de quienes no lo usan”.

“Sé un ciudadano responsable. Todos podemos contraer y trasmitir el virus; cuidémonos, protejamos la salud de los que más queremos, y de la comunidad. Depende de nosotros, de nuestro comportamiento responsable avanzar y reactivar nuestra nueva forma de vida. ¡Buenas noches!”, finalizó.