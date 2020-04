Confirman 9 casos nuevos de Covid-19 en la Entidad, 2 en Carmen y 1 en Campeche

De los 9 nuevos casos, dos están asociados a actividades petroleras. De todos los casos, 19 corresponden al buque Blue Pionerr

Confirma la Secretaría de Salud 9 casos nuevos positivos de Covid 19 en Campeche. De acuerdo a la actualización de datos del boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, se informó que ocho de estos casos corresponden al municipio de Carmen y uno de la capital campechana de los cuales dos están asociados a las actividades petroleras de Pemex.

De todos los casos 19 corresponden al buque Blue Pioneer fondeado a 14 millas náuticas de la Isla de Carmen, mientras que 22 son de Carmen, 10 de Campeche, 4 de Candelaria y 2 de Calkiní.

De los 57 casos positivos, 47 están activos, 9 en hospitalización y 7 recuperados, además de que el día de ayer se reportaron 5 negativos, 3 de Campeche, 1 de Carmen y de Candelaria, haciendo un total de 132 casos.

De igual manera, se confirmaron 26 casos sospechosos acumulando a 215 personas estudiadas desde el inicio de la pandemia.

Las autoridades señalaron que la circulación comunitaria de este virus permanece principalmente en los municipios de Carmen y Campeche pero en menor grado en Calkiní y Candelaria pero esto no significa que los demás municipios estén libres del riesgo, pero por el contrario se deben reforzar las medidas de higiene como continuar en casa y proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Es el momento en que debemos ser más conscientes del riesgo, y más enérgicos en las medidas de prevención, no debemos confirmarnos, no debemos minimizarlo, no debemos caer en pánico. Debemos actuar en consecuencia, con firmeza, pues solo así evitaremos que se multipliquen los casos, y que con estos hayan casos graves, que rebasen las capacidades de atención de los hospitales, y aumenten los riesgos”, dijo Manuel Julián Zaldívar Báez, Responsable Estatal de Urgencias Epidemiológicas.

“Es momento de actuar como comunidad, y demostrar que los campechanos podemos, unidos, ser la fortaleza que se requiere para afrontar esta enfermedad”.

“Hagamos nuestra parte, que las instituciones de salud están haciendo lo propio. El personal de salud es en estos momentos una parte importante de esta fortaleza comunitaria”.

“Por eso reiteradamente les pedimos que se queden en casa”, finalizó el Responsable Estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Maiccol Javier Blanquet López.