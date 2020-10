Confirman 9 nuevos casos de Covid-19 en el Estado, 82 esperan resultados

El estado de Campeche registra nueve casos de Covid-19, de 48 muestras procesadas con un acumulado de 6 mil 179 casos positivos, 40 activos y 82 en estudio, informó la Secretaría de Salud en su informe técnico.

En plataforma nacional, se confirman dos defunciones extemporáneas una del Issste del 2 de agosto y una de la Secretaría de Salud del pasado 6 de agosto.

Carmen y Campeche son los municipios donde se concentran los casos de Covid-19, mientras Calkiní, Candelaria, Champotón, Hopelchén, Hecelchakán, Tenabo, Calakmul y Palizada, sin casos activos.

Manuel Julián Zaldívar Báez, Subdirector de Salud Pública, señaló que muchos de los problemas de salud pública, son prevenibles con educación, con precaución y para evitar la propagación del Covid-19, e hizo una serie de recomendaciones: Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza cubrebocas cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa.

En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.

OCTUBRE EL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER EN LA MUJER

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer en la mujer, particularmente el 19 de octubre es el día que se conmemora el Cáncer Mamario y el 26 corresponde al Cáncer Cervicouterino, el objetivo de estas fechas es hacer conciencia en la sociedad, sobre los costosos e irreparables daños que esta enfermedad ocasiona en la familia y a las instituciones de salud informó María Caballero Balam, Responsable del Programa Cáncer de la Mujer.

Aunque las actividades preventivas y de tamizaje en estos padecimientos se desarrollan durante todo el año de manera rutinaria, en este mes de octubre se intensifican en toda la red de servicios de salud. Por ello la Responsable del Programa Cáncer de la Mujer hace un llamado a las mujeres para que participen en estas acciones.

A partir de los 20 años de edad, practicar la autoexploración para tener un mayor conocimiento de su cuerpo e identificar tempranamente posibles cambios anormales.

Desde los 25 años se deberá acudir a su unidad médica, para realizarse el examen clínico; cuando menos una vez al año; y a partir de los 40 y hasta los 69 años de edad, practicarse la mastografía cada 2 años.

Los servicios de salud ofrecen a las pacientes una atención integral, que incluye la referencia a unidades especializadas en cáncer para coadyuvar en la mejora de su salud.

Igual de importante es la detección del cáncer de cuello uterino, por lo que se recomienda realizarse la citología convencional o Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa y entre los 25 y 64 años de edad… Cada 3 años, si se obtuvo un resultado normal.

Hay que adoptar gradualmente estilos de vida saludables, controlar el peso con dieta y ejercicio y evitar el consumo de tabaco y alcohol, pues estos son factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad.