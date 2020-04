Confirman cuatro casos nuevos de Covid-19 en la entidad, tres en Carmen y uno en Campeche

Actualmente, suman 33 los casos confirmados, de los cuales, 25 se encuentran activos, 3 reciben hospitalización y su estado de salud es grave, mientras que 22 se encuentran ambulatorios y estables. Del total de casos, 6 ya se han recuperado

Confirma la Secretaría de Salud 4 nuevos casos positivos de Covid19 en el Estado, tres de ellos en Carmen y otro en la capital, la cual se trató de una paciente que se encuentra hospitalizada en este municipio pero que es originaria de Candelaria.

De acuerdo al panorama epidemiológico actualizado, Maiccol Javier Blanquet López, Responsable Estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y Manuel Julián Zaldívar Báez, Responsable Estatal de Urgencias Epidemiológicas, confirmaron los nuevos datos de coronavirus, los cuales corresponden a la actualización de las 19:00 horas del 13 de abril.

En esta ocasión se trató de tres casos en el municipio de Carmen y uno más de una paciente hospitalizada en Campeche, quien es oriunda del municipio de Candelaria.

Actualmente son 33 los casos confirmados de los cuales 25 se encuentran activos, 3 reciben hospitalización y su estado de salud es grave, mientras que 22 se encuentran ambulatorios y estables. Del total de casos 6 ya se han recuperado.

Estos casos están registrados de la siguiente manera: 10 corresponden a la embarcación que provee servicio a través de una empresa petrolera ubicada costa afuera como parte de su trabajo de exploración y producción de petróleo, son personas que radican en los Estados de Tabasco, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Jalisco, y que por su condición laboral fueron identificados aquí con Covid-19; otros 10 casos corresponden al municipio de Carmen; 8 casos del municipio de Campeche; 4 son de Candelaria y 1 de Calkiní.

Así mismo, se dio a conocer que existen 21 casos nuevos negativos, de los cuales, 19 son del municipio de Carmen, 1 del municipio de Campeche y 1 del municipio de Candelaria para un total acumulado de 97 casos negativos.

Hasta ahora se reportaron 19 casos sospechosos, de los cuales, 6 fueron notificados tan solo el día de ayer, mientras que los otros 13 están en espera del resultado del estudio de laboratorio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde que inició la epidemia se han estudiado un total de 149 personas en todo el Estado, siendo el pasado 22 de marzo cuando se dio el primer caso, incrementándose día con día debido a la curva epidemiológica, en donde los últimos casos se han tenido por la dispersión comunitaria.

Como cada noche, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, se da a la tarea de informar cada noche el panorama epidemiológico, pues hoy en día el virus circula en el Estado, por lo que no se necesita más evidencia que la presencia de casos positivos.

“Como seguramente no se ha diseminado, en todos los municipios, o colonias de las ciudades, y no se hace evidente alrededor tuyo, o junto a ti, se tiene un exceso de confianza en que no va a pasar nada, esto es serio, queremos evitar el crecimiento exponencial del número de casos, pero no podemos solos, necesitamos de la participación de todos”, dijo el Responsable Estatal de Urgencias Epidemiológicas.

Por su parte Blanquet López invitó a la población a apoyar para que esta información que se proporciona todos los días, sea la que se haga viral, llegando a motivar a los ciudadanos a reflexionar, sobre todo, a quienes no están tomando las medidas necesarias.

“Se ha hecho un esfuerzo de todos los sectores del gobierno y ha participado la industria privada en todos sus ámbitos; ahora nos toca hacer nuestra parte como sociedad. No te confíes, toma tu sana distancia, aplica el lavado de manos, y lo más importante, quédate en casa”.

“Las medidas preventivas no son diferentes a las que se han implementado por otros países, son las misma”.

“Les pedimos a las personas que ya realizan las medidas preventivas que promuevan y participen motivando a la población, a que de manera masiva, se queden en casa”.

“En Campeche estas semanas la hemos llamado la jornada de la esperanza, hagamos nuestra parte, participa, diremos la medida esencial y básica ¡quédate en casa!, ¡quédate en casa!, ¡quédate en casa!”, finalizó el Responsable Estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.