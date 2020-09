Confrontación dentro de Morena, gritos y sombrerazos por dirigencia, no ceden los laydistas

La pugna por la dirigencia del partido Morena continua, los grupos al interior de esta organización, no han bajado la guardia y mantienen firme su lucha por apoderarse del Comité Estatal. Esté lunes hasta las oficinas del partido llegó Mildred del Jesús Can Hernández, quien es Consejera Estatal para exigir que se convoque a una asamblea extraordinaria, donde entre otros cargos, se nombraría a un dirigente del partido. Le reclamo al presidente del Consejo Estatal y diputado local José Luis Flores Pacheco, quien declaró no respaldar esta solicitud, se hicieron de palabras, alegando Mildred Can que Flores Pacheco y sus aliados no quieren “soltar el poder en Morena”.

Con un oficio firmado por ocho de los 20 consejeros, pretendía que tanto el legislador como Patricia León López, actual secretaria en funciones de presidente acepten ser parte de la reunión. Por su parte el Legislador morenista, aseguró que sí proceden conforme a los estatutos, no incurren en ningún ilícito, pero en caso de tomar acuerdos por encima de ellos, estos serán invalidados a través de una impugnación.

Reconoció que por estatuto, una reunión de Consejo se puede solicitar con siete consejeros, sin embargo, para avalar los acuerdos se requiere del 50 por ciento más uno, es decir 11 consejeros que respalden las propuestas o temas que se discutan allí.

Apenas hace unas semanas Patricia León recuperó su posición al interior del partido, luego de que fue destituida. El Tribunal Electoral del Estado (TEEC) determinó que se violaron sus derechos partidistas, el grupo de Mildred Can promovió su destitución ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.