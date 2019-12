Consolida Campeche modelo educativo dinámico: Gallegos

Promueve la innovación y la tecnología que permita el desarrollo adecuado de las niñas, niños y jóvenes en las escuelas públicas

“La consolidación de una formación que promueva la innovación, la creatividad y el desarrollo en materia tecnológica, como elementos básicos, es la que se promueve en Campeche a fin de continuar el afianzamiento de un modelo educativo dinámico y que permita el desarrollo adecuado de las niñas, niños y jóvenes en las escuelas públicas”, aseguró el director de informática de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc), Alejandro Gallegos Valdez.

El funcionario educativo precisó que es gracias a estas estrategias que se empezaron a aplicar durante la presente administración gubernamental, que de manera directa se han atendido a más de nueve mil estudiantes de educación básica, quienes han tenido un acercamiento directo con los principios de la programación, la robótica y acciones que impulsan la ciencia y la tecnología.

De tal forma que, indicó, actualmente se aplican nueve programas desde nivel Preescolar hasta nivel Media Superior, en 189 escuelas y se continúa la búsqueda de recursos para ampliar aún más, el espectro de atención en estos rubros, que permita un mayor impacto entre la población escolar de la geografía del Estado.

Precisó que muchos de estos programas iniciaron de forma piloto en los municipios de Carmen y Campeche, y poco a poco se han ampliado a más municipios, alcanzando incluso la atención en Champotón, Escárcega, Calkiní y Hecelchakán. Dentro de estos esquemas de enseñanza, dijo, se encuentran: FIRST LEGO League Discovery; Cuantrix; FIRST LEGO League JR; Robótica Creativa; Tak Tak Tak; Descubriendo STEM; así como MakerSpace, que consolidó a Campeche como pionero en todo el país, en instalar un área en una escuela secundaria pública, con un enfoque de innovación para despertar e incentivar la creatividad de los alumnos, para la construcción y creación de tecnología.

Estos programas han permitido impulsar el gran talento que se tiene en el Estado, siendo que a través de Robotix in the Box, alumnos obtuvieron el primer lugar en la competencia nacional, lo que los llevó a ganar un viaje a Silicon Valley y visitar las más grandes empresas tecnológicas del mundo; en tanto que en media superior el programa “F1 in Schools”, también permitió que un grupo de jóvenes participara en Abu Dhabi, representando a México en una competencia internacional.

Gallegos Valdez explicó que estos resultados comprometen aún más a la Seduc para trabajar con mayor ahínco todos los días, conforme el llamado del secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, y del Gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa González. Anunció que, para el próximo año, 2020, se dará continuidad a estas acciones que coadyuvan a mejorar la educación que se ofrece.