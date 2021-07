Construir la Percepción

Muchos le llaman imagen. Otros percepción. Pero de cualquier forma, es el diseño e implementación de un disfraz, que si está reñido con tu esencia, no gustará pero si es coherente con ella, tiene la virtud de gustar o no gustar. Mucho se ha discutido qué es herramienta de qué, si la imagen/percepción del marketing o viceversa. Lo que sí es cierto es que si el mercadeo no tiene qué vender, pues juegan con humo, pero cuando tienen un producto muy bueno, además de la creatividad con humo, logra el círculo virtuoso.

Dicen los que saben que el individuo solo tiene 3 segundos para determinar si algo le gusta o no le gusta. De esa reacción casi fisiológica, depende el éxito de algo. Esto es con la vista. Si te tapan los ojos, es lo mismo con cualquier de los sentidos, como el gusto o el olfato o con los oídos con la armonía de los sonidos.

En la política o en la farándula -muchos dicen que es similar-, el carisma (que no venden en ningún lado) es el que determina muchas veces el éxito. Por eso, ahora -antes eras natural y con elementos de intuición- “se diseñan” a los protagonistas de la política o cualquier personaje público. Esta modernidad, entra de lleno a la política nacional en la campaña de Carlos Salinas, antes había bosquejo de ello, por la hegemonía y cuando se van conjugando las diferentes experiencias en diversos puntos del orbe, se construye un patrón.

Hay un desarrollo casi quirúrgico para la construcción de imagen/ percepción. Ejemplos modernos Vicente Fox, es icónico. Su primer publicista -así se le llamaba a los ahora imagólogos-era su cuate de toda la vida, El Bigotón González (creador de Helados Holanda) con quien hizo carrera en la Coca-Cola, ofrece una anécdota en el libro Proyecto Milenio. Siendo gobernador en un fin de semana en su rancho en Guanajuato, se reunieron un grupo de colaboradores para discutir con él diversos temas. Ahí el ahora ex presidente les dijo, “quiero ser candidato y presidente de México”, su vocera Martita lo secundó, Lino Korrodi también y los demás. Pero el publicista le dijo: “para poder venderte debes quitarte la barba”. Ni madres, le contestó Fox. Se paró y se fue. Al otro día, temprano, tenían que desayunar con el gobernador de Guanajuato, en ese entonces, se presentó a la mesa rasurado y de buen humor. Es decir, con actitud y decretando lo siguiente.

A Salinas cuando la Revista Siempre -muy influyente- ofreció un editorial que se llamó: “Esta campaña no se ve”, escrito por Alberto Domingo, Carlos Salinas fue convencido de que era cierto y estaba haciendo agua la campaña, aceptó y decidió darle un giro a su periplo, llamaron a Enrique González Pedrero y todo cambio para bien.

Enrique Peña Nieto, en toda su carrera previa a la candidatura fue el tipo más mediocre, maleta, con todas las distorsiones humanas y sociales que se pueda imaginar, pero aceptó que le diseñen su imagen hasta el grado de superar la muy nebulosa muerte de su propia esposa. Cuando decidió que podía y quería ser, con esos proyectos políticos centralistas para “vender” le diseñaron su famoso copete como reminiscencia del Hankismo para vender el poder de Atlacomulco, como primera aduana en el priísmo y luego ponerse en manos de televisa en el chisguete final del poder de la televisión antes de ser barrida por las redes sociales.

En Monterrey, el pleito personal de El Norte y su dueño Alejandro Junco de la Vega, con Rodrigo Medina el gobernador de NL y su papá, hizo que “construyeran” a un gobernador “independiente”, con Facebook y Twitter, complementado con el diseño de imagen disruptiva por Memo Rentería y le ganó al PRI y al PAN, además de meter al bote a Rodrigo Medina. Y lo volvieron a hacer con el “fosfo fosfo” de Mariana, la esposa de Samuel García; o creen que el “sueldito” de 50 mil pesos ¿era un dislate?, o el diseño de una estrategia para el grupo objetivo de Samuel, también impulsado por El Norte.

Recordemos lo que Rubén Aguilar acuñó con el panismo cuando supuestamente el presidente decía una barrabasada: “Lo que el presidente quiso decir…”.

Todo viene a cuento por Andrés López, con su marca Amlo. Hace unos días lanzó otro anzuelo y la “audiencia” u opinión pública volvió a morderlo cuando apareció en pantalla con la figura maltrecha y desarreglada en La Mañanera (ver foto) frente a la pantalla. Por qué cree usted que habla muy despacio. Por qué cree que usa estribillos como “me canso ganso”. O sale con los zapatos sucios y desgastados. O “dice mal” muchas palabras o enfatiza demasiado su acento tabasqueño o sus frases como “tengo otros datos”, antes fue “denme por muerto”, etc. Porque López Obrador es un DISEÑO para la percepción y hasta que aceptó lo que se negaba a aceptar -que lo diseñaran- y a aliarse con quien tuviera (con priístas y pianistas por ejemplo) que hacerlo es que ganó. Conocí y traté con Luis Mandoki, su “publicista” en el 2012 y supe de la negativa de Amlo para el tema de imagen y percepción, por ejemplo. Y como Fox, hasta que como personaje tuvo la actitud de decretarse y aceptar que requería asesoría profesional y disciplina, “se le hizo ganar”. Pero el error de los adversarios es criticar o caer en esas trampas diseñadas como las más de 80 mentiras al día, mientras el Presidente de la República somete a este país en una espiral Castro/Chavista y arrincona a México en una dictadura de corte comunista mientras no funcione la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. ¿Cómo frenar esto?

Hay muchas formas que tiene que concatenar varias herramientas e irremediablemente tienen que usar la tecnología que no quisieron hacerlo en la pasada elección, con construcción de percepción, ideología, discurso de inspiración, comunicación directa, entre otras cosas.

Una acotación: la percepción suele decantarse a medida de que el personaje va cometiendo errores de gobierno en este caso porque la imagen/percepción te puede hacer llegar pero no te enseña a gobernar.

Así las cosas, para el ámbito nacional quienes quieran participar deben empezar desde ayer (Alejandro Moreno ya inició), por eso López ya mencionó a sus corcholatas (Claudia, Marcelo, Juan Ramón, Esteban) y adelantó el juego como parte de su cotidianidad y porque sabe que va a perder en el 2024, de ahí que como kamikaze se ha lanzado. Él ya logró su cometido, ser Presidente. Sigue en misión. Va en ruta, pero así como Fox no era ni es un pendejo -aunque vendía esa percepción-, López tampoco lo es, aunque el uso de la mentira le haya funcionado con un grupo objetivo (30 millones de 120, el 22% apenas), su desgaste es brutal con los errores de la pandemia y economía, el “Waterloo” del accidente del Metro, su cero empatía con la clase media, su tendencia Castro/Chavista, le propone y lo sabe, que no va a ganar en el 2024. Y por otro lado, hay datos fidedignos de que hará todo (como Fox con él) para que no gané el PAN la presidencia o si llegará a suceder algo cercano, no le entregaría el poder. Por lo que queda una sola vía y tiene que legitimarse, tan es así que ya hubo reuniones donde concluyeron que la oposición tiene que agruparse para sacar al obradorismo del poder. Ya se construyeron los escenarios y en todos dan como resultado, que tienen que estar unidos para vencer a AMLO.

Hay estudios cualitativos que marcan rutas. Ahora es cosa de identificar la estrategias, una o muchas de las que no debe suceder, es engancharse con los anzuelos que va dejando por el camino Andrés, ya que aunque son muy atractivos porque le encanta hacerse a la víctima y ponerse de señuelo, ya tiene tanto desgaste que no le va a funcionar.

Vienen tres años muy difíciles para la administración de Amlo y en Campeche sin definición, hay información que el 24 va a definir este 21 si es que se alarga hasta dentro de 18 meses después del 15 de septiembre o no. Nada fácil. Pero tampoco nada que no sea predecible y más cuando existen algoritmos, Inteligencia Artificial e internet de las cosas.