Consulta Popular de ex presidentes será un fracaso: Wiliam Caamal  

CALKINÍ.- La Consulta Popular que se llevará a cabo este 1 de agosto para pedir permiso si se juzga o no a los cinco ex presidentes, será un rotundo fracaso, ya que la ciudadanía ya entendió que se les está dando atole con el dedo, porque no hay la intención de hacer justicia, sino que se trata de una sed de venganza del actual presidente de la República.

Así lo dio a conocer Wiliam Caamal, quien puntualizó que ha visto la desesperación de los morenistas, haciendo campaña para que no fracasen en esta consulta. Se les ha visto con panfletos en las calles visitando casa por casa, tratando de convencer a la gente para que salga a emitir su voto. Además como siempre utilizan las amenazas de que si no lo hacen, los de la tercera edad pueden perder la pensión que reciben cada mes. Esta estrategia les dio resultado en algunos lugares, en donde lograron amedrentar a los senectos para no perder estos recursos que reciben de parte del gobierno federal.

Cientos de casas ya tienen sus lonas promoviendo el voto a favor de la consulta, tratando de convencer al pueblo para que participe, sin embargo es bien sabido que muchos no van a responder a este circo que se está planeando.

José Contreras Cauich, Felipe de Jesús Chuc entre otros, dieron a conocer que ellos no van a caer en el juego del actual Presidente quien solo consulta lo que le conviene y lo que realmente el pueblo necesita. Si tiene los elementos y pruebas para enjuiciar a los ex presidentes, no tiene nada que preguntar, pero si lo que busca es lavarse las manos, entonces habrá muchos que si caigan en su juego, pero muchos ya se dieron cuenta que la consulta no es más que una venganza contra sus adversarios.

La consulta será este domingo en diferentes lugares de la República donde se espera reunir los votos necesarios para poder iniciar con el anunciado juicio de venganza, en donde sin duda alguna miles de mexicanos van a responder pero muchos otros no caerán en este juego.