Consuman reelección en SUTAISUAC

En el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche (SUTAISUAC) no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, se consumó la cantada reelección de Claudia Escobedo Pech, por un período más frente a la agrupación sindical, siendo ésta su cuarta ocasión. En un evento privado en las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma de Campeche, se congregaron los sindicalizados dos para “votar” por quien querían dirigiera al SUTAISUAC, la planilla blanca Lucía Islas Hernández, la planilla azul Gerardo Rivero Aguilar y la planilla verde Claudia Escobedo Pech.

Al final con 175 votos para la blanca, 8 para la azul y 322 para la verde, los sindicalizados eligieron votar de nueva cuenta para la dirigencia por Claudia Escobedo y esta esté al frente del SUTAISUAC a pesar de las presuntas irregularidades que ha cometido bajo el cargo de ostenta y este viernes refrendó por un período de 4 años más.

Sin embargo, algunos agremiados del sindicato acusaron que durante la jornada se registraron actos corruptibles, acusando presuntos pagos a las afueras del recinto por Claudia Escobedo y voten a su favor, además de poner a personal a su conveniencia en la mesa de debates.