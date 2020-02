Contesta Moreno Cárdenas a cínicos y tecnócratas que perdieron la presidencia en el 2000

El máximo líder del tricolor no se anduvo con rodeos para contestar y calificar de cínico a Labastida Ochoa

Que tampoco se confundan, el puñado de cínicos y derrotistas que nos auguran la extinción, contestó Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional de Partido Revolucionario Institucional a la vieja guardia tricolor, que procura llamar la atención con provocaciones.

Describió a los que en la derrota hacen e hicieron leña del árbol que no está caído, “que no se confundan, insistió, y que no se equivoquen, entre ellos, están los tecnócratas (Zedillo y Francisco Labastida entre ellos) que perdieron la mayoría priista de diputados en el 97, para luego también perder en el año 2000, nada más y nada menos, la Presidencia de la República”, para entregarle el poder al PAN, una claudicación largamente narrada y que queda en el imaginario como un alfil como el candidato del PRI en ese entonces, Francisco Labastida, sirvió a los planes del grupo gobernante en ese entonces como pago de favores a la derecha después del convulso 1994.

Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche ante sus correligionarios, fue contundente cuando ponderó: “Es verdad, dan vergüenza, mucha vergüenza, estos tecnoburócratas que le quedaron chicos al PRI y que todavía se atreven a lanzar críticas y hasta hacernos recetas de cómo trabajar por el partido. Y lo digo con firmeza y claridad, estos cínicos, si no van a ayudar, que no estorben, pero no obstante, son libres de decir lo que les plazca, ya que el pueblo los puso en su lugar y les dejó claro en dónde están (su lugar) en la historia de nuestro país”.

Con todo su fragor y contundencia, el máximo líder del tricolor, no se anduvo con rodeos para contratar y calificar de cínicos a los que pretenden convertirse en quienes desde la comodidad de sus aposentos, quieran que les pidan opinión, cuando el liderazgo de Alejandro Moreno radica precisamente en que no tiene quien le ordene ni le dé línea.