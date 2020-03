Contingencia genera incertidumbre entre microempresarios

“Nos estamos preguntando cómo le vamos hacer para poder pagar la renta, la luz y los salarios a nuestros colaboradores, pues no sabemos hasta cuándo vamos a tener ingresos de nuevo”, sentenció María González Cajún, representante del pequeño comerciante.

En entrevista, precisó que ante las bajas ventas que se van a registrar a partir del día lunes, se verán afectados como microempresarios, siendo imposible sostener tantos días sin laborar.

“Muchos campechanos aún requieren salir a trabajar, pues si no lo hacen representa una debacle en la economía campechana y se corre el riesgo de los cierres de negocios al no haber personal ni ciudadanos que generen ingresos”, expresó.

Señaló que muchos microempresarios tiene deudas con algún crédito que hayan solicitado para expandirse o hacer modificaciones en sus negocios, y ahora con la petición de cierres, se están viendo en apuros debido a que no saben cómo podrían pagar sus adeudas.

Indicó que mucha gente vive al día, si no trabaja no genera ganancias y no tiene recurso económico para poder comprar sus productos, es por eso que se acercarán al Gobierno del Estado para saber la manera de cómo se les brindaría ayuda durante esta situación.

“Mucha gente prefirió irse a los supermercados a surtir sus despensas a realizar sus compras, en lugar de acudir con el pequeño y micro empresario que es lo que más lo necesita, pero estamos esperando que no se prohíba de manera total salir a la calle, pues no queremos guardarnos, sino que tenemos que salir por necesidad”, apuntó.

Añadió que acudirán a las diferentes instancias de gobierno que brindan apoyo, para que les puedan dar algún plan de emergencia o proyectos para poder refinanciar los comercios que tendrán que cerrar estos días.