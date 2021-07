Continúa promoción de Consulta Popular

Portando máscaras de los ex presidentes de la república, jóvenes militantes del partido Morena continúan la promoción de la Consulta Popular que tendrá lugar el 1 de agosto y donde se preguntará a los mexicanos sí los ex mandatarios deben ser o no enjuiciados. Disfrazados de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, los morenistas se reunieron en el mercado principal y avanzaron por calles del Centro Histórico para entregar volantes e invitar a los campechanos a ser parte de este ejercicio inédito.

Por primera vez en el país el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará una Consulta Popular, los jóvenes encabezados por Adal Gutiérrez enlace de comunicación estatal juvenil de Morena, redoblan esfuerzos para conseguir los votos aprobatorios suficientes que hagan vinculatorio esté ejercicio.

“En Campeche necesitamos 309 mil votos para que la consulta enlace; en todo México necesitamos 37 millones de votos… estamos entregando folletos, mucha gente piensa que es firmar en las mesas, pero ahora sí que meramente es informativa la labor que hacemos”, declaró.

Recordó que todos los ex presidentes, tienen delitos por los cuales ser juzgados, que van desde la guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón, hasta la desaparición de los 43 normalistas de Atyozinapa durante el gobierno de Peña Nieto.

“Queremos el juicio de ex presidentes, que paguen por los crímenes que han cometido desde Peña a Salinas, hoy caracterizamos a los 43 y otros crímenes a la nación que no han tenido justicia”, dijo.

INE organizador

En medio de todo, el INE ha empezado la promoción y difusión de la Consulta Popular a través de sus tiempos oficiales en radio y televisión; de acuerdo a la Ley que rige esté ejercicio, ningún ente público o privado puede contratar espacios para promoción de esta actividad.

A la par, el próximo domingo arribarán a Campeche las boletas que se usarán el domingo 1 de agosto; en todo el estado se instalarán 414 mesas receptoras de Consulta Popular y se ha contratado a más de dos mil funcionarios para operarlas.