Continúan denuncias de uso electorero de vacunas Covid

Continua la polémica en redes sociales sobre la aplicación de vacunas anti Covid-19 a servidores de la nación, diferentes páginas y usuarios de Facebook y Twitter han denunciado esta acción del Gobierno Federal, lo que consideran que esto tiene fines electorales.

En Campeche esta no es la excepción y ha generado diversas opiniones, unos desmintiendo esta información, otros enojados y decepcionados de que den prioridad a personal del Gobierno Federal, que a quienes se encuentran en situación de riesgo.

Usuarios como José Guadalupe, manifestó: “Ha, pero los que apoyan a Morena no dicen ni Pio… Muy mal por parte de Morena”; Manuel Guerra: “Ahora entiendo porque AMLO mantiene el control de las vacunas, por estas lacras que solo ven su beneficio”; Reynaldo Martínez López: “Fácil es sacar cuentas de las vacunas que llegan, la lista del personal de salud a que se le aplicaran y las que se aplicaron, no debe haber error de que algún aprovechado se lo ponga…aunque esos mencionados siervos de la nación no son de confianza”.

De igual forma, en otros Estados del país que también recibieron estas vacunas, denuncian este hecho y hay descontento social, comentario como el de Fernando Belaunzarán manifestaba: “En las brigadas electoreras de vacunación, además de servidores de la nación y militares, irán dos voluntarios. Se ven tan desesperado López Obrador, que capaz y los voluntarios resultan candidatos de Morena. Está enfermo de poder” o como Sofía Alejandra que cuestionó por qué tantas personas participarán en el plan de vacunación, cuando solo dos lo estarán aplicando.