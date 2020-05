Continúan filtros en calles y avenidas, sin detenidos

El operativo se efectuó en los alrededores de la ex zona de tolerancia y colonias conflictivas, para revisar que no haya tráfico de alcohol y que los conductores no estén bajo los influjos de algún agente tóxico

Agentes preventivos asignados a la denominada “zona note” implementaron diversos filtros en la calles y avenidas en los alrededores de la ex zona de tolerancia y colonias conflictivas, para revisar que no haya tráfico de alcohol y que los conductores no estén bajo los influjos de algún agente tóxico.

Las acciones preventivas dieron inicio a la 1:30 horas y culminaron a las 3:00 horas, cuando un “convoy” conformado por 5 unidades policiacas delimitaron el paso vehicular sobre la carretera antigua a Kalá, lugar donde revisaron cerca de 6 unidades entre autos y motos.

En ese sector verificar que los conductores cuenten con la documentación permitida, revisando el interior de la unidad en búsqueda de alcohol, al igual se revisaron los números de serie de las motocicletas, derivado que dicha zona es conocida por el robo de unidades.

Posteriormente los elementos se trasladaron sobre la avenida Circuito Constitución donde nuevamente delimitaron el tráfico, revisando cerca de 10 unidades al igual que un camión de transporte propiedad de una empresa yucateca.

A pesar que el sector es conocido “punto rojo” en la entidad, los elementos tuvieron saldo blanco, al no visualizar a ningún conductor ebrio ni con documentación vencida.