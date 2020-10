Continúan los fallecimientos por Covid-19

El administrador de los panteones en la isla, José Flores Alejandro dio a conocer que aún continúan los fallecimientos de personas por Covid-19, aunque no son de manera constante, se reportan decesos entre la tarde-noche y ese mismo día se tiene que sepultar, por lo que señaló que se pide a la población continuar con las medidas sanitarias como el uso del cubre bocas, el gel antibacterial y continuar con la sana distancia.

Dijo que en lo que va de la semana, dos días se tuvieron sepelios por las noches, por lo que instó a la población a no bajar la guardia durante este semáforo verde, porque esto no significa que no hay casos, si los hay, pero si realmente queremos evitar los contagios hay que continuar usando las medidas sanitarias, uso de cubre bocas, gel antibacterial, lavado de mano y la sana distancia, añadió.

Señaló constantemente en los panteones se tienen visitas de familiares de personas que fallecieron por esta terrible enfermedad, por eso importante continuar con los protocolos sanitarios, además se mantienen cerrados los panteones para no exponer a la población ante algún contagio.

A quienes llegan a dejar alguna ofrenda se les exhorta a no tardar mucho tiempo dentro de los camposantos, pues hay criptas que están derramando fluidos, sobre todo que en los meses de junio y julio fue donde hubo una demanda de sepulturas elevadas por las personas que fallecieron por Covid-19.