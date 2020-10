Continuar aplicando medidas sanitarias para evitar el rebrote de Covid: Del Río

“El tema del semáforo amarillo verde, no quiere decir, lo digo una vez más, no quiere decir que podamos hacer lo que nos dé la gana, tenemos que seguir con las campañas de lo que significa realmente el semáforo verde”, sentenció el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Víctor del Río R. de la Gala.

En entrevista, dijo que al parecer muchas de las personas han mal entendido de qué se trata el semáforo verde, pues este solo te brinda algunas acciones a tomar, pero con restricciones, como algunos negocios que antes no podían abrir, ahora ya pueden, pero bajo cuidados.

“Si no hacemos una campaña exhaustiva, si no se les concientiza a las personas que se tienen que seguir cuidando, porque si no ocurrirá lo que sucede en Europa y eso que estamos desfasados, pero si aquí la gente continúa bajando la guardia vamos a tener un rebrote y muchas condiciones desfavorables, lo que vendrá a derivar otro confinamiento, saturación de hospitales, falta de medicamentos y con la economía que tenemos, nos va a salir peor”, dijo.

Señaló que está en los campechanos tener una responsabilidad social y desde el Consejo Coordinador, también se tiene está responsabilidad por lo que se tiene que hacer equipo con todos para dar a conocer a los ciudadanos que se tienen que seguir cuidando.

Aseguró que, si en este semáforo verde existen negocios que no están cumpliendo deberán de ser sancionados y no solo los lugares, sino también las personas, por lo que el llamado sería a que las autoridades continúen o intensifiquen las medidas de prevención.

“Debemos de comenzar a tomar medidas previendo un rebrote porque es muy probable que eso suceda, no se trata de ser alarmistas, pero si tomar en cuenta que hoy en día no hay un tratamiento ni vacuna que pueda acabar con esta situación”, dijo.

Del Río R. de la Gala comentó que la autoridad está en lo correcto al clausurar los negocios que no estén cumpliendo con las indicaciones sanitarias y que estén relajando las medidas de cuidado entre comensales y trabajadores.