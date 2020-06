Errados todos los pronósticos de la pandemia de este gobierno

Lo único que ha hecho este Gobierno es tomar malas decisiones: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó al Gobierno Federal a convocar de inmediato a un gran Pacto Nacional, debido a que todos sus pronósticos sobre la pandemia de COVID-19 han fallado y abandona la “Jornada de Sana Distancia” cuando casi todo el país está en zona de riesgo máximo, sin plan alguno para cuidar vidas y salvar cientos de miles de empleos que se han perdido.

“Han fallado sobre cuándo sería el pico de los contagios; han fallado en el número de muertos que tendríamos; han fallado en la tasa de letalidad que el virus tendría en nuestro país; y han fallado en el número de empleos que se perderían”, destacó. En un mensaje en redes sociales, Alejandro Moreno expresó su preocupación ante la posibilidad de que sigan los contagios, las muertes y el desempleo por falta de decisiones claras, ya que conforme han avanzado los días y las semanas, “se han tomado decisiones que no compartimos y todos los pronósticos del gobierno federal han fallado”.

El líder nacional priista recalcó que “con más de un millón de empleos perdidos y más de 10 mil muertos por la pandemia, no puede culpar el Gobierno Federal a nadie más que a ellos mismos. No hay pretexto que valga. No fue la corrupción, ni los conservadores, ni ningún complot. Son ellos y sus malas decisiones”. En este sentido, consideró que las únicas decisiones que ha tomado el Gobierno han afectado la confianza de los empresarios para invertir en el país, y han polarizado a los mexicanos; “nunca tuvimos un país tan polarizado y tan amenazado. Un país con tantos riesgos y con tan poca idea de Gobierno”.

Sobre la construcción de un gran Pacto Nacional, Alejandro Moreno subrayó: “esperamos que otras fuerzas políticas, la academia, la sociedad civil y todos los que quieran a nuestro México, pongan lo mejor de sí para encontrar cómo, juntos, salir adelante. Que las mejores mujeres y hombres del país se incorporen a trazar una estrategia que salve vidas y que salve empleos”.

Recordó que “el PRI siempre ha sido un partido que ha respetado las instituciones, y ante la llegada del coronavirus, consideramos que la mejor forma de enfrentarlo era estar unidos”.

“Tenemos experiencia en ello: enfrentamos con éxito todo tipo de desastres naturales, como huracanes y terremotos. Pero también crisis económicas del extranjero. Nuestro crecimiento económico siempre fue superior al actual”, finalizó.

