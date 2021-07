Coordinador de bancada de Morena debe ser confiable: Sánchez Cerino 

Sí bien Morena no ha definido quien será su próximo líder parlamentario, para el Diputado local Ricardo Sánchez Cerino se deberá optar por un perfil confiable y comprometido con la cuarta transformación que impulsará la nueva Administración Estatal.

El actual Legislador se dijo contento por el hecho de que Morena será la primera fuerza política en el estado y por primera ocasión, no solo gobernará Campeche, sino que también encabezará los trabajos del Poder Legislativo.

Para la sexagésima cuarta Legislatura que arranca en octubre, los morenistas tendrán control del Congreso por ahora tienen 16 diputados entre mayoría y plurinominales, pero no han definido a su líder y quien eventualmente será presidente de la Junta de Gobierno y Administración.

“En este momento no tenemos conocimiento de quien va a dirigir, se han escuchado algunos, nombres, pero yo no quiero mencionar porque no sabemos precisamente, eso sí, la persona que dirija la bancada, debe ser una persona, ya que realmente tenga el conocimiento y la habilidad, porque no es tan fácil”, expuso.

La labor de un representante popular, no es algo que deba tomarse a la ligera, menos aun cuando le tocará dirigir la Legislación, consolidar acuerdos y mantener apertura al dialogo con las otras fuerzas políticas, “se necesita habilidad para hacerlo”.

Quienes se perfilan para liderar la bancada morenista son Alejandro Gómez Cazarín, Héctor Malavé Gamboa y Elisa Hernández Romero, de los tres Gómez Cazarín (de acuerdo al actual legislador) podría hacer un excelente papel en pro de Morena.

“Él (Alejandro Gómez Cazarín) es una de las personas que ha estado trabajando, y créanme que sería una de las mejore opciones”, apuntó.

¿Usted lo recomendaría sí le preguntarán? Se le cuestionó.

“Claro que sí, sí a mí me preguntan yo lo respaldo completamente ¿Por qué? Porque sabemos que es una persona comprometida con el proyecto de la cuarta transformación”, declaró.

En medio de todo, el dirigente estatal de Morena Erick Reyes León destacó que los diputados morenistas aún no definen a su líder de bancada, primero recibirán cursos de formación para conocer su futura labor, luego en consenso, todos tomarán la decisión respecto al liderazgo.