Copriscam clausura tortillería por faltas a protocolo COVID

Personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Campeche (COPRISCAM), continúa reforzando los operativos de verificación de medidas preventivas a fin de disminuir los contagios de Covid-19 en la entidad, por ello, continúan clausuramos temporalmente comercios que incumplen con las medidas establecidas.

El día de ayer, la Secretaría de Salud Estatal informó que personal de la COPRISCAM llevó a cabo la suspensión de servicio y actividades del molino y tortillería “Charlot” por no contar con las medidas sanitarias, ya que los trabajadores no utilizaban cubrebocas ni los repartidores que entraban al establecimiento, asimismo, no contaban con tapete sanitario con solución sanitizante.

De igual forma, al momento de la visita no había gel antibacterial, no contaban con lavabo para el lavado de manos para el personal, ni jabón, ni toallas desechables.

Asimismo, el pasado jueves 8 de julio, procedieron con la suspensión de actividades y servicios de la tortillería “Amita de Casa” ubicada en la avenida López Mateos No. 386 de la col. Prado en la ciudad de San Francisco de Campeche; por no contar con las medidas sanitarias para la protección del Covid-19. El personal no contaba con cubrebocas, el mismo que despachaba cobraba y no se lavaba ni desinfectaba las manos, no contaba con gel antibacterial, ni con aviso de funcionamiento emitido por la Comisión.