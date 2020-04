Copriscam es la única que puede aplicar clausuras

En caso de que empresas y comercios no acaten las disposiciones de salud por la emergencia sanitaria, Gobernación Municipal sólo recibe quejas y las canaliza a la instancia correspondiente

La institución de gobierno que tiene la responsabilidad de clausurar, exhortar y recibir denuncias en contra de empresas o comercios que no respeten las disposiciones del Gobierno del Estado, es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam).

Recordó lo anterior el titular de la Coordinación de Gobernación, Fernando Enrique Cortés Zepeda, quien detalló que derivado de las nuevas disposiciones dicha dependencia se ha limitado en sus acciones, pues en la actualidad la única dependencia en realizar exhortos o clausuras respecto a las disposiciones de salud es la Copriscam.

El funcionario manifestó que actualmente no están realizando acciones de clausura, sin embargo están recibiendo algunas quejas de la sociedad, las cuales son redirigidas a la instancia de salud, las que han logrado ser verificadas.

“Realmente ahorita nosotros no tenemos participación, sabemos que existe una nueva disposición y la única instancia con facultades es la Copriscam, la verdad me hablan por las redes y alguien particular me llama, pero nosotros redirigimos esas denuncias a la Copriscam porque es un tema al que nosotros somos ajenos, el tema de alcohol y negocios que están cerrando los está atendiendo la Copriscam”, aseveró.

Finalmente llamó a toda la sociedad para que respeten las disposiciones pues las sanciones podrían concluir en las clausuras definitivas a los negocios, medidas que se desean evitar para no afectar a los micro y pequeños empresarios de la Isla.