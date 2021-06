Copriscam fiel de la balanza si un negocio sigue o cierra

Con el anuncio por parte de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) en donde señala que habrá modificaciones en la forma de trabajar por parte de los diversos establecimientos en el estado de Campeche, los más afectados en cuanto a las nuevas medidas sanitarias han sido tanto los restaurantes, los comercios dedicados a la venta de alcohol, así como los gimnasios, estos últimos dos han sido severamente afectados.

“Este cambio en el semáforo afecta seriamente, muchos estaban en proceso de readaptación en las actividades deportivas, algunos ya recuperando el progreso que habían tenido antes de la primera suspensión y en general todos realizábamos algunas actividades deportivas con la finalidad de mejorar la salud, hablando económicamente en una baja de más del 50% del ingreso, por eso desde el día que se dio a conocer el cambio, implementé los entrenamientos en línea, por chat grupal”, afirmó la entrenadora Vanessa de la Luz.

Por otra parte, en ramo de las bebidas alcohólicas también señalan que hay una pérdida con las limitaciones que ha puesto la Copriscam, los horarios de venta muchas veces no los favorecen, pese a que hay minisúper que continúan laborando señalan que con la negativa de vender cervezas las ganancias disminuyen en hasta el cincuenta por ciento.

“En nuestro caso si nos afecta pero no como a los que solamente venden cervezas, en mi caso si disminuye no solo la entrada de dinero, pero si no vendo lo que tengo almacenado de cerveza se me puede echar a perder, entonces los distribuidores a veces son algo especiales al momento de cambiar algún producto que esté caducado, eso nos genera pérdidas, no podemos vender algo que esté echado a perder, pero tampoco podemos surtirnos, no tenemos el espacio y genera más gasto al momento de comprar”, manifestó Carmen Sosa.