Coreografía, lo del fin de semana en la Casa Blanca: José Segovia

Como una burla para los campechanos calificó la dirigencia estatal del PRD la candidatura de Layda Sansores Sanromán, al asegurar que los campechanos conocen su historia y el hecho de que ni siquiera vive en Campeche.

En conferencia de prensa, donde fueron presentados Ricardo García Novelo y Armando Jesús Sosa como nuevos militantes del Sol Azteca, ambos profesionales en derecho reconocidos por su trayectoria pública; José Segovia Cruz reiteró que su partido está abierto para que más campechanos se sumen y construyan un proyecto que solo pueda competir el próximo año.

Si bien reiteró que el diálogo sigue abierto con el PRI y el PRD para conformar una coalición, eso no ha detenido al PRD para construir su estructura y llegar fortalecidos a la elección.

Cuestionado por el “destape” de Layda Sansores, indicó que era “bola cantada” y cual coreografía sus seguidores y simpatizantes montaron un espectáculo este fin de semana en la “casa blanca” del Barrio de Guadalupe.

“Me parece que la señora no vive en Campeche desde hace años, a pesar de que trabajó como Senadora de la República por Campeche, está en la Ciudad de México no en Campeche, allí hace política, ayuda a los capitalinos. Es una burla que quiera venir a gobernar Campeche, que venga diciendo que es la empoderada de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Recordó que la hija del ex gobernador Carlos Sansores Pérez, fue postulada por el PRD en 1997 pero ante la derrota dejó su partido y en 2003 volvió a la boleta, ahora por Convergencia; finalmente en 2015 repitió la candidatura, pero con Morena.

Puntualizó que en cada oportunidad, sus seguidores le rinden pleitesía, lloran junto a ella, pero de eso a los hechos, siguen sin haber acciones que se puedan atribuir a su gestión por el estado.

“Insisto, tiene años viviendo fuera de Campeche, es más, sus empresas que sí bien son cuestiones personales, no están en Campeche, no genera empleos, me parece que al no tener otra propuesta la harán candidata, pero no representa a las izquierdas, en eso tiene que trabajar el PRD”, declaró.

Segovia Cruz aseguró que el perredismo, se ha mantenido en la izquierda y pugnando por un mejor país, para el próximo año pretende una coalición que lejos de temer a Morena o Layda Sansores los anima a presentar una opción firme y clara de Gobierno.

“No nos tiene que intimidar y molestar, nosotros como PRD estamos ocupados en lo que tenemos que hacer que es construir con la sociedad, estamos en charlas con los partidos, estamos inmersos en nuestros procesos internos, pero no nos detenemos a pensar como ganarle a Layda”, completó.