Corrupción e incongruencia al interior de Morena: Sofía Taje

Diputada local acusa beneficios a ex priístas y ex panistas

No hubo encuestas, Morena prefirió reciclar a ex priistas y ex panistas que han dañado al país, aseguró la Diputada, Sofía Tajes Rosales, tras anunciar en redes sociales que dejaría la bancada morenista para continuar con sus labores legislativas por la vía independiente.

En entrevista, sostuvo que actualmente Morena no es el mismo, está corrompido, ya que al interior del partido hay corrupción e incongruencia, siendo un claro ejemplo el proceso de selección de sus candidatos, donde aspiraba ser candidata a la diputación federal.

“La Comisión Nacional de Elecciones no hizo las cosas de acuerdo a los estatutos, esa fue una de las razones por lo que decidí dejar al partido. Las encuestas no fueron transparentes, no se hicieron, no hubo nada que lo pueda avalar, comprobar, hay mucha inconformidad, no vimos que haya legalidad en estas encuestas”, señaló.

Refirió que con estas acciones de quienes dirigen a Morena, era momento de recoger la dignidad y de no seguir en un partido donde premian a personajes que estuvieron en otros partidos y que no hicieron nada bueno por el país y el Estado, sino todo lo contrario.

Ante esta situación, dijo que el partido color guinda perdió la oportunidad de darle un mejor futuro a Campeche, por lo que prefieren dejar sus filas y seguir de manera independiente que si bien la han buscado otros partidos, no está pensando en sumarse en algún otro proyecto.