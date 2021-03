Covid-19 a un año de pandemia

Por: El Perverso Milo

No me tome en serio, o hágalo bajo su responsabilidad

A solo unas semanas de que cumplamos el primer año de pandemia por el Covid-19, con una cifra cercana a los 190 mil fallecimientos oficiales, con una campaña de vacunación que deja mucho que desear por sus magros resultados, considerados como el peor país para enfermarse, todavía prevalece la duda de lo que pueda significar que esta crisis “nos haya caído como anillo al dedo”.

Sumemos que los tratamientos para contagiados no han sido los idóneos, que no autorizan ni usan oficialmente medicamentos probados como un medicamento llamado Rensivir eficaz para combatir y atenuar los efectos de la enfermedad usado inclusive por funcionarios de la Cuatrote, que el presidente sigue dando el mal ejemplo de no usar barbijo, pues los escenarios prospectivos distan mucho de ser medianamente alentadores para los mexicanos.

El plan original de vacunación, del que se apropió el gobierno federal sin permitir intervención de los estados, en teoría iba a iniciar en diciembre con la aplicación de la primera dosis a mayores de 70 años así como al personal médico de primera línea, para que después cada mes se fueran por edades de 10 en 10 años hasta completar a la población a mas tardar antes de diciembre.

Hoy, empezando marzo, en todo el país el manejo de cifras oficiales de personas vacunadas no llega al millón, contando con los criterios discrecionales para la aplicación del químico que lo mismo ha privilegiado sectores que no son personal médico, que a funcionarios federales pasando por encima de los derechos de médicos, enfermeras y demás personal expuesto día tras día.

En el caso de Campeche, la obstinación del presidente para que nuestros hijos regresen a clases presenciales, ha llegado a extremos de presionar a las autoridades educativas, de salud y al gobernador con pretextos de que estamos en semáforo epidemiológico verde y el sector educativo ha recibido ya las dos dosis de la vacuna Pfizer.

Valiéndoles madre la salud de los educandos, a sabiendas que niños y menores de edad suelen ser portadores asintomáticos del Covid-19, contamos ya al menos 5 intentos del pege y sus ya dos secretarios de Educación Esteban Moctezuma y Delfina Gómez, no quiten el dedo del renglón, sin que al menos medie una explicación medianamente razonable de tan recurrida necedad.

El viernes y el lunes estuvo de visita en la entidad para tal efecto la funcionaria mexiquense, sosteniendo diversas reuniones con las autoridades estatales, padres de familia y personal de la SEDUC, llevándose como una victoria, pírrica ciertamente, el compromiso de que se realice una nueva consulta popular para determinar el regreso a clases presenciales.

Del pasado lunes primero y hasta el 12 de este mes, se ha implementado entre padres de familia un sistema de votación que habrá de dirimir, al menos durante unas semanas, la polémica entre autoridades federales y estatales sobre el regreso a clases presenciales.

Si no sucede algo extraordinario que manche el proceso, como cuando la pantomima de consulta para decidir si se enjuiciaba o no a los expresidentes, podemos anticipar la respuesta rotunda por amplia mayoría de mandar al rancho del pege su nueva intentona de imponer el regreso a clases presenciales en mayo, ya cuando estaremos a un mes de finalizar el calendario escolar.

Y eso sin contar que de acuerdo con previsiones de la OMS, la pandemia empezará a declinar cuando se alcance al menos al 70% de la población.

Insisto, cual es la intención, la necedad?

TOMA DE PROTESTA DE CCB Y CANDIDATOS DE LA ALIANZA VA X CAMPECHE

En un evento inédito siendo el único estado que ha tenido dos, uno marcado por la pasión de la militancia y un automitin como dictan los nuevos tiempos, donde más que marcar el músculo tiñó de colores a Campeche, demostrando así que el objetivo es la unión de los campechanos, la paz y el desarrollo.

La Alianza Va x Campeche tomó protesta a los aspirantes para las diversas posiciones que están en juego en las elecciones 2021, y marcarán el precedente de lo que ocurrirá en 2024.

Sonaba la jarana con el compás de la cabeza de cochino que evocaba, como en su origen, al equilibrio para evitar los desastres, el sol brillaba como solo en Campeche; el candidato abrió plaza desde la sede del Revolucionario Institucional, se enfiló hasta la plaza de las Banderas; jóvenes ondeaban alegres sus estandartes.

Flanqueado por los dirigentes nacionales del PRI Alejandro Rafael Moreno Cárdenas, del PAN Marko Antonio Cortés Mendoza y por el PRD José de Jesús Zambrano Grijalva, junto con los candidatos y candidatas de Va x Campeche que marcaban lo que ya es un hecho cerrar filas en favor de Campeche, encabezada por su candidato Christian Castro Bello.

El abanderado entró al estadio 20 de Noviembre, saludó en las gradas; a los asistentes y arribaron al templete, con una lluvia de colores que volaban en aire.

En sus discursos los dirigentes de los partidos de la Alianza Va x México, Jesús Zambrano por el PRD fue enfático manifestando que este esfuerzo es por el peligro en el que vive México por una persona cerrada a la crítica y la diversidad.

El panista Marco Cortés fue claro al significar que priistas, panistas y perredistas hoy caminan hombro a hombro no para sacar ventaja política sino para salvar al país de la emergencia, “dejamos las batallas a un lado y decimos, querido Christian cuentas con el pan”.

La temperatura y el ánimo subió a la palabra del líder del tricolor, el campechano Alejandro Moreno quien sin titubear a ronca voz asentó “aquí voy a estar haciendo campaña, aquí vamos a recorrer el estado, porque Campeche no merece las ocurrencias, en este estado los campechanos tenemos inteligencia y capacidad, sabemos que Morena es una tragedia para México, una desgracia para este país; Morena no sabe gobernar, es insensible e ineficiente”.

Ese fue el marco para llegar al momento esperado “Sí protesto”, lo que desató la euforia colectiva en un evento que marca historia en la política campechana al enlazar ideologías distintas entorno de un solo objetivo.

Esto fue refrendado con lo que lo afirmó el ahora candidato a la gubernatura del estado, Christian Castro Bello “hoy llegamos a una cita con la historia, estamos aquí reunidas tres fuerzas políticas que por décadas fuimos rivales, me comprometo a sumar a todos y todas, me comprometo a caminar de la mano de ustedes para hacer juntos el mejor gobierno del estado de Campeche”.

Al término, ahí en el automitin donde todo era fiesta, a pie apresurado por estar cerca de la gente, el candidato abrazaba a toda persona cerca, y cuando digo toda es sin distingos.

Caminando, se gana Campeche.

ARMENTÍA LÓPEZ A LA CAMPAÑA ALIANCISTA

El día de hoy, miércoles 3 de marzo, el secretario de Gobierno Pedro Armentía López dejará el cargo de funcionario que desde hace 20 meses viene ejerciendo a fin de incorporarse a la campaña del candidato aliancista por la gubernatura Cristian Castro Bello como Coordinador.

El también candidato a la diputación federal en séptima posición de la tercera circunscripción plurinominal se sumará a los esfuerzos logísticos y operativos de un equipo de campaña que encabezará en calidad de Coordinador General de la Alianza Va X Campeche que incluye al PAN, PRI y al PRD.

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY, LA CUATROTE, PRESENTA

Les pido a los gobernadores de los estados, que no intervengan en los procesos electorales: El Pege luego de anunciar entrega de becas en todo el país.

No judicialicen el proceso electoral: la alcaldesa con licencia defendiendo al delincuente Pablo Gutiérrez Lazarus, antes de que el pege ordenara el congreso proceso de desafuero para el gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca.

DE LOS FRÍOS NÚMEROS Y OTROS DATOS

160 mil mdp serán repartidos en becas este mes por la cuatrote

140 mil mdp subejerció Pemex durante 2020, y no paga a proveedores

3 mujeres buscan arrebatarle la candidatura a Salgado Macedonio

2 mil mdp dejará de pagar Pemex a la calificadora Fitch Ratings

5.5 millones de vacunas Covid entregará COVAX a México entre abril y mayo

500 millones de dosis de vacunas compromete China a 45 países

A chillidos de marrana, oídos de chicharronero… empresas fantasmas, becarios defraudados e impunidad son ya una constante del programa de becas insignia del presidente… y mientras todos se hacen pedazos, el PVEM renueva sus estructuras municipales para dar la batalla con cuadros alternativos y algún cartucho quemado… ya calmó a sus fans, la alcaldesa de Álvaro obregón es desde este martes oficialmente alcaldesa con licencia definitiva… en ese municipio de la CDMX por supuesto que están felices por su partida… no se diga la Jefa de Gobierno Claudia Scheibaun… temperaturas superiores a los 35 grados centígrados prevalecerán esta semana en Campeche… mientras tanto, el termómetro político marca un ligero descenso con motivo del período entre campañas… el INE investigará origen y finalidad de los recursos que grabó el supervisor agredido por hordas de Pablo Gutiérrez Lazarus… también podrían interponer una demanda penal por agresiones a un funcionario federal… a petición del exjoderladrón cetemista con primaria trunca, la alcaldesa con licencia definitiva cesó al titular del Infonavit en Campeche… circulan versiones de que le tumbaron al chaparrito un negocio inmobiliario de entre 550 y 700 milloncitos… siguen cuatroteros promoviendo a Morena con las becas sin importar que es delito electoral… así las cosas quien debe sacar las manos de las elecciones?… la senadora guerrerense de Morena, Nestora Salgado, se apunta para ser candidata a gubernatura para hacer a un lado a Salgado Macedonio…