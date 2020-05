Prevalece el festejo pese al llamado de la responsabilidad social

La Presidenta del DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa, recomendó seguir cumpliendo las medidas preventivas de Salud, porque luego habrá tiempo para celebrar a las mamás

El Día de las Madres no se celebró como es costumbre, la emergencia sanitaria por el coronavirus obliga a no visitar a mamá, no besarla, ni abrazarla, por ello es necesario usar el ingenio para demostrar el amor por ellas.

Hoy las redes sociales son la herramienta para estar cerca de los seres queridos, videos o entregas a domicilio son la alternativa para que personas públicas o la población en general reconozcan el amor, trabajo, dedicación y esfuerzo de las reinas del hogar.

La Presidenta del DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa, recomendó a las familias seguir cumpliendo con las medidas preventivas de la Secretaría de Salud y evitar visitas a las mamás como una forma de cuidarlas, porque luego habrá tiempo para disfrutar juntos en familia.

Refirió que aunque la celebración no sea igual que en años anteriores, siempre hay que reconocer a todas las madres campechanas, en especial aquellas que trabajan en el sector salud que hoy en día están dando más del 100 por ciento para hacer frente al Covid-19.

“Mi reconocimiento y admiración a todas las madres campechanas, son momentos de paz, de unión y de ayudar al prójimo, esperemos que continuemos así. Hay que cuidarnos y los que puedan quedarse en casa, es la mejor ayuda para el sector salud. El reconocimiento, por supuesto, a todas las mamás que están laborando en los hospitales”, manifestó.

Otros como los Diputados, José Luis Flores Pacheco o Ramón Méndez Lanz, optaron por serenatas virtuales, no solo manifestaron sus muestras de cariño a sus madres, esposa o a las mamás en sus familias, sino a todas las madres del Estado.

Tampoco hubo eventos masivos para celebrar a las mamás, pero dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), lo festejó a través de su página oficial con serenata y rifas.