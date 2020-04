Covid-19, duro golpe económico para gimnasios

César Corona Torres, director del gimnasio Body Fighter de Artes Marciales Mixtas, afirmó que las afectaciones económicas por el coronavirus han puesto en la lona a los empresarios de gimnasios locales, pero en su caso se han tenido que reinventar para sobrevivir mediante clases en línea para poder subsistir a la crisis económica.

“Lamentablemente esta pandemia está afectando la economía de todos los campechanos, de todos los empresarios, y hablando directamente de lo que nosotros nos dedicamos, que es el deporte de contacto, la afectación es bastante, ¿por qué?, porque la mayoría de la gente que se dedica a las artes marciales, a los deportes de contacto, pues prácticamente vive de las cuotas que pagan los alumnos”, dijo.

“Al cerrar ahora por indicaciones sanitarias, pues obviamente deja uno de percibir ese ingreso”, lamentó el también peleador profesional de artes marciales.

Admitió que el coronavirus le ha pegado fuerte, “en lo personal, mi economía ha sido bastante afectada. Tuve que cerrar el gimnasio Body Fighter desde el 20 del mes pasado, prácticamente ya tenemos un mes cerrado, y por lo que hemos escuchado en las noticias, en los noticieros, esto se prolongará hasta el 31 de mayo y con miras a que sea por ahí de junio”.

Por ello ante esta situación se han tenido que reinventar, acotó. “Nosotros hemos pensado en otras alternativas a manera de seguir en la parte activa con los alumnos y la gente que se empieza a agremiar con nosotros, damos las clases en línea, ´on line´, se llama Home Training Body Fighter, es una alternativa que ha surgido para contrarrestar esta pandemia”.

-¿Cuántos alumnos tenía Body Figther?

-Un promedio entre 80 y 100 alumnos, un número bastante grande para una escuela local, gracias a Dios el trabajo que hemos hecho como entrenador ha tenido sus resultados y la respuesta de la gente, ahora que cambiamos en la modalidad on line estamos empezando y tenemos alrededor de 40 alumnos en la página de internet.

Recordó que los horarios de funcionamiento que tenía el gimnasio, era de 08:30 de la mañana hasta las 23:00 horas de lunes a jueves y entrenamientos sabatinos, entrenamientos al aire libre de 7 a 8 de la mañana.

-¿Hubo alguna competencia que se haya cancelado?

-Sí, teníamos para este mes de mayo, iba a pelear por primera vez César Corona en un evento local, en un evento de artes marciales mixtas de una promotora local, de igual manera teníamos a dos alumnos que participaban en la misma cartelera. Y para el mes de julio teníamos programado viajar a Estados Unidos a uno de los eventos de circuito menor, de los famosos de Estados Unidos, ahí con el apoyo del profesor Francisco Leza, pero lamentablemente por esta situación mundial todo se ha venido abajo, se están postergando las cosas, pero pues acá es, hay más raund, nos noquean en el primer raund, no pasa nada, salimos al siguiente y así es como vemos la vida los artemarcialistas.

-¿Se han suspendido todos los eventos?

-Todo está suspendido a nivel mundial, todos los eventos deportivos están suspendidos, los deportes en contacto también, estamos en stand by, seguimos entrenando en casa, pero todo lo que es la práctica deportiva está suspendida.

-¿Cómo va a ser el trabajo con los muchachos cuando se reactive esto?

-Aquí el factor psicológico va a ser muy importante; uno, hay que vencer el miedo de salir a la calle y tomar la vida como era antiguamente y el encierro para las personas que no están bien consigo misma es letal. Una persona que tiene equilibrio mental y emocional y tiene aceptación hacia su persona puede vivir un encierro y no pasa absolutamente nada, te lo digo por experiencia, nosotros estamos muy tranquilos en casa, no tenemos desesperación por salir, pero eso lleva mucha práctica, mucho autocontrol y mucho control de emociones más que otra cosa.

-¿Cuál sería tu mensaje para el deportista y para la ciudadanía?

-Hay que tener la guardia siempre en alto, no confiarse, sabemos que Campeche tiene un número bajo de contagios, pero esto se puede disparar, se puede salir de control.

-Yo invito a la ciudadanía a que respete las indicaciones de las autoridades de Salud, las indicaciones que da el gobierno, que seamos conscientes porque todos tenemos una adulto en casa, un niño en casa y todos somos propensos a padecer una enfermedad, y si no tienes que salir a la calle no lo hagas, manténganse en casa, puede hacer una actividad física en casa, puede leer, puede, no sé, pintar; hay cursos en línea, hay muchas actividades que se pueden hacer en casa, y mantenerse ocupado esa es la solución para no caer en ansiedad y salir a la calle -finalizó.