Covid-19 trunca proyectos de Pumas Campeche

A causa de la pandemia, los proyectos de la Cuarta y Quinta División de la Escuela Pumas Campeche se encuentran detenidos

Jorge Romero Lara, director de la Escuela de Fútbol Pumas Campeche, reveló que la pandemia del Covid-19, además de participaciones en diversos certámenes, truncó de momento el proyecto de la Cuarta y Quinta División, así como la proyección a Tercera División de jugadores de esta institución con sede en la Unidad Deportiva Fomento a la Salud del IMSS en Santa Ana.

Romero Lara dijo que todos en la institución felina están ansiosos por regresar a su actividad habitual., pues desde el día 19 de marzo que sostuvieron su último entrenamiento en las instalaciones de la unidad deportiva “Fomento a la Salud”, no han vuelto a tocar un balón en entrenamiento presencial.

“Efectivamente ya estamos ansiosos de regresar a la actividad deportiva con la Escuela de Fútbol de Pumas Campeche, tenemos un torneo pendiente que dejamos sin poder asistir y sin poder llevar a cabo, en la Copa Yucatán en la ciudad de Mérida, también están con muchas reservas para poder programar las fechas para que se pueda llevar a cabo”, recordó.

Indicó que desde el 19 de marzo a la fecha “no hemos podido reanudar, tu sabes que las instalaciones donde la escuelita de fútbol Pumas Campeche entrena es la del IMSS, y las instalaciones permanecen cerradas hasta nuevo aviso, entonces ni siquiera tenemos la posibilidad de pensar en alguna fecha probable ya que depende mucho de las condiciones de la pandemia para que podamos reabrir nuestros entrenamientos que ya nos urge”, añadió.

Comentó que el estar en una escuela de fútbol acostumbra al niño y al joven a una rutina, “y ya mis niños, entrenadores, los padres de familia han de estar deseosos de poder reanudar los entrenamientos, pero desafortunadamente hasta ahorita no tenemos una fecha probable, no sabemos que vaya a pasar, no sabemos si para el día primero de julio o para el día 10 de agosto que se reanuda el ciclo escolar, quien sabe”.

“La verdad es que es una incertidumbre y estamos en esper nada más de indicaciones de la autoridad sanitaria y del IMSS para poder hacer la convocatoria y reanudar nuestros entrenamientos, pero por ahora tendremos que esperarnos todavía no sé cuánto tiempo más”, precisó.

El dirigente de la Escuela de Fútbol Pumas Campeche apuntó que han tenido que adaptarse a las circunstancias actuales de la pandemia, “efectivamente, a través de los grupos que tenemos con los padres de familia, pues los hemos invitando a que participen, y con los muchachos de la Quinta y Cuarta División que tenemos también trabajando lo más posible con programas específicos, con planes de trabajo a seguir en casa, pero evidentemente que no es lo mismo”.

Romero Lara abundó que de igual forma el cuerpo de entrenadores con el que mantiene permanente y estrecho contacto, han aprovechado estos tiempos para actualizarse y capacitarse en temas de entrenamiento, y recientemente participaron en los cursos on line que promovió la Asociación de Fútbol del Estado de Campeche.

“También como entrenadores estanos activos, estamos manteniéndonos en contacto y actualizados con todo mundo para mantenerse dentro de este ámbito y que no se pierda el ánimo, y esperemos que no tarde mucho más tiempo esta situación para poder reanudar y regresar a los entrenamientos”, insistió.

Además del evento de la Copa Yucatán, dijo que el coronavirus tiene de momento truncada la participación de la Escuela de Fútbol Pumas Campeche en la Copa Guadalajara y otras competencias regionales y nacionales.

“Tenemos un proyecto de trabajo con la Quinta y Cuarta División y con los muchachos de más abajo para poder empezar a trabajar directamente y tener participaciones en la Copa Guadalajara, en la Copa Atlas, trabajar específicamente con niños de alto nivel para que podamos seguir impulsándolos y poder integrar un grupos específicos que nos permita mantener el nivel e irlo aumentándolo con la finalidad de tener una representatividad por categoría en todas las copas, en todos loso eventos que se programen tanto a nivel local como a novel nacional”, explicó.

“Pues todo eso se detuvo, ya andábamos en la organización de la Quinta y la Cuarta División, con miras a la posibilidad, tengo cuatro muchachos que están trabajando en la Cuarta División, con la altísima posibilidad de que pudieran debutar este ciclo en la Tercera División con el Club Delfines Márquez, con quien tengo un convenio y bueno, pues todo eso está detenido, no pienso que esté descartada esa posibilidad, pero está detenido todo”, culminó.