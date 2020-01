Pide el PRI a Gobierno no firmar Insabi

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, solicitó al Gobierno del Estado abstenerse de firmar el acuerdo con el Gobierno Federal, pues carece de reglas claras para su operación

“La desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ha generado una crisis de salud en el país ya que cuenta con desaciertos, inconsistencias e indefiniciones que están impactando en miles de familias mexicanas”, señaló el presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.

Medina Farfán solicitó al Gobierno del Estado abstenerse de firmar el acuerdo con el Gobierno Federal para establecer el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues carece de reglas claras en su operación.

En conferencia de prensa, dijo que la creación de este nuevo sistema de Salud no ha resultado como lo pintara el gobierno federal al momento de anunciarlo, pues algunos servicios que eran gratuitos, ya no lo son.

“Con este nuevo sistema de salud todo cambia, incluso, hasta la operatividad del personal y lo que se atendía en las enfermedades como el cáncer ya no entra dentro del esquema de cobertura”, comentó.

Señaló que el tema de la salud es un tema prioritario y que el día de hoy no se está cumpliendo con lo que de prometió al momento de su creación, pues según garantizarían servicios de calidad.

Medina Farfán comentó que el INSABI se queda corto con lo que era el Seguro Popular, pues no se tiene calidad de recursos, no cuenta tampoco con la claridad del pago de cuotas, ni la cobertura que se tendrá hacia los mexicanos.

“En nuestro Estado 633 médicos recibían un contrato del Seguro Popular y ahora están a la indefensión al no saber qué pasará con ellos, así como, también, con las personas que recibían servicios especiales a través del Seguro Popular”, expresó.

Apuntó que el Seguro Popular llevó dos años para su creación a través de los programas pilotos en todos los Estados, y luego de estos arrancó el Seguro Popular y fue quien le diera muchos servicios de salud a los mexicanos”, recordó.

Añadió que existe una urgente necesidad para que se construya el decreto del Insabi y las reglas de operación se emitan, para conocer la manera en que trabajará este organismo y cómo se mejorará el servicio de salud.

“El Gobierno Federal firmó con los estados la carta de intención que busca establecer un compromiso único de mejora, sin embargo, los convenios representan una gran preocupación por la falta de procedimientos y cobertura que sólo deja lagunas”, expresó.

El líder tricolor indicó que la póliza del Seguro Popular era integral, ya que tenía una cobertura que abarcaba la gran mayoría de los tratamientos requeridos por el paciente, y no aplicaba por tratamiento realizado como el Insabi.

Finalmente, mencionó que el posicionamiento del PRI es que el Seguro Popular fue en su momento una reforma al sector salud, y en la actualidad el Insabi no ha hecho pública su forma de financiamiento; los recursos no se asignan de acuerdo al número de afiliados o derechohabientes, sino de manera discrecional; no hay criterios de afiliación o elegibilidad.