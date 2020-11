Crece la violencia interna en Morena, ausente la política y presente la agresión

Acusa Diputada Selene Campos José Luis Flores y Aníbal Ostoa de agresión en su contra

La guerra por el control de Morena en Campeche está lejos de terminar, ayer la Diputada Selene Campos Balam, cercana al Subdelegado federal, Manuel Jesús Zavala Salazar, arremetió contra su Coordinador Parlamentario, José Luis Flores Pacheco y el Senador Aníbal Ostoa Ortega, los acusó de haber ordenado una agresión en su contra.

El pasado fin de semana la legisladora fue echada por los militantes de una reunión en Hopelchén encuentro al que también asistió la Presidenta del partido, Patricia León López.

A las puertas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhecam) a donde acudió para presentar una queja en contra de sus compañeros de partido, relató que ella acudió al evento como invitada, pero en el sitio al menos cuatro sujetos la agredieron.

“Tengo como testigos a 25 o 30 personas que me acompañaban; para ir al evento donde estaban tenía que caminar como 50 metros, cuando entro se acercan dos personas y me empiezan a jalonear, yo empujo a uno y un abogado que me acompañaba empujó a otro, les digo ¿Por qué me jalan? ¿Qué les pasa? Y me dijeron: son ordenes de José Luis Flores, de Aníbal Ostoa y René Kú que usted no puede entrar al evento”, relató.

Acompañada de la hermana de Manuel Zavala, Gladys Zavala, acusó a Flores Pacheco de simular el apoyo a las mujeres, ya en ningún momento intervino para frenar la supuesta agresión.

Dijo que a diferencia de la Regidora de Calakmul, a quien el líder parlamentario apoyó en una denuncia de violencia política contra el Alcalde Luis Mora Hernández, a ella no le respaldó ya que no le representa – dijo – “raja política”.

Mencionó que presentará una demanda en la Fiscalía General del Estado (Fgecam) y en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para que se revise el tema y se proceda a la expulsión de los legisladores.

Campos Balam también respondió a la presidenta de Morena, quien vía redes sociales le exhortó a no mentir sobre lo ocurrido. En el material difundido Patricia León expone que la legisladora nunca buscó los causes partidistas y se dedicó a denostar a través de perfiles en redes sociales.

“La que violenta los estatutos del partido es Patricia León, la que se ha apoderado y ahora sí, que se ha robado el partido es ella. Como puede hablar de estatutos cuando ella misma jamás respetó los estatutos, los estatutos sí los aplica cuando le conviene a la señora”, añadió.

Además, la legisladora chenera acusó que hay un “plan perverso” de José Luis Flores y Aníbal Ostoa para fragmentar a Morena y que pierdan las próximas elecciones.

Denuncian ante la FGECAM por amenazas y calumnias a Diputada Selene Campos

José Luis Flores Pacheco, Coordinador Parlamentario de Morena en el Congreso local, denunció ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) a la también legisladora Selene Campos Balam y a quien o quienes resulten responsables por los delitos de amenazas y calumnias.

El legislador local, quien confirmó ser víctima de amenazas, negó las acusaciones que la legisladora chenera hizo en su contra, alegando que sí alguien ha respondió con agresividad es ella y el grupo que la rodea.

A su llegada al Poder Legislativo mostró copias de las querellas presentadas y advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo a su familia.

“Fui invitado al municipio de Hopelchén, la Diputada me dicen que no fue invitada… cuando vimos que llegó la presenté, yo pedí un aplauso para ella, se le brindó el asiento y no quiso, luego al finalizar ella arremete y dice que somos traidores y pues no controlamos la opinión de la gente y la gente sí la abucheó, se va, pero nunca se le agredió, nunca se le jaloneó, allí están los videos”, dijo.

Aseguró que cuenta con videos que demuestran la falsedad en las afirmaciones de su compañera, sin embargo, no los hará públicos ya que los presentará como evidencia junto a mensajes de WhatsApp y otro material audiovisual donde prueban los actos de intimidación en su contra.

Cauteloso de no entorpecer el proceso judicial, insistió que siempre ha actuado conforme a la Ley y en esta ocasión se evidenciará no solo a la Diputada Campos, sino a sus detractores.

“Tengo mensajes donde dicen que se iban a hacer actividades en contra de mi persona y en contra de mi propia familia, en un video también prácticamente mandan amenazas en contra de mi mamá, hay cosas que se tienen que guardar en política y no deben trascender”, declaró.

Reconoció el derecho de su compañera a manifestar cualquier tipo de inconformidad, pero nunca desde las mentiras, ante ello también anunció que someterá su queja a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para terminar con los conflictos que arrastran desde 2015.

Selene Campos Balam, Diputada local del Morena.