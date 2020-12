“Creer en encuestas es de gente cándida”: Moreira

Venimos de triunfos muy importantes ¿qué ha perdido el PRI?, reviró Rubén Moreira ante la insistencia de una reportera que no quiso decir a medio pertenecía, quien le insistía que las encuestas y el ex gobernador de Coahuila, refutó: Nos decían las encuestas que ganaríamos 8 espacios, ganamos 16…por lo tanto, creer en las encuestas es de gente cándida. Insistió que el PRI, a los reporteros en las puertas del aeropuerto, cuando elija a su candidato les irá muy bien y van a ganar. Cuando el PRI elija a su candidato a gobernador de Campeche, será el más competitivo y garantizará el triunfo para este instituto p o l í t i c o g a r a n t i z ó e l Comisionado Especial Electoral Rubén Moreira Valdez. A su arribo a la capital del estado, el ex gobernador de Coahuila rechazó que el PRI este en las últimas posiciones de las encuestas, por el contrario, insistió que los recientes triunfos en Coahuila e Hidalgo los han fortalecido ante un Morena que va perdiendo posiciones.

Precisó que la sociedad voltea a ver al tricolor, porque es un partido responsable que ofrece soluciones a los problemas del México actual. “El partido seleccionará su candidato y vamos a tener un gran triunfo… lo que le puedo decir es que hace unos meses en Coahuila nos daban las encuestas solo ocho triunfos y tuvimos 16, entonces creo que creerles a las encuestas es de gente cándida”, refirió. Rechazó que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas este descuidando el resto de las elecciones por privilegiar la operación política en Campeche, por el contrario, señaló que el liderazgo de Alito es fundamental para que el tricolor sea el gran ganador del 2021.

Sobre la Convención de Delegados donde el PRI seleccionará a su abanderado que es criticado, por no incluir la voz de todos los militantes, reiteró que no hay nada ilegal; con base en los estatutos los priístas elegirán a quien les representará.

Por último, se le cuestionó por las acusaciones de desvíos de recursos durante su Administración en Coahuila, sentenció que son falsas y no se distrae en ellas, porque tiene trabajo por hacer al interior del PRI.