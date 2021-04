Creíamos que Morena era la esperanza de Campeche: Calderón Chí

El pasado 17 de abril del año en curso, un taxista identificado como Luis Calderón Chi, encaró al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, por todas las situaciones que prevalecen en la entidad con el sinnúmero de morenistas desplazados y por el contrario el respaldo de todos los lideres hacia los que no merecen representar a Campeche.

“Abordé a Mario Delgado porque me considero un luchador social al que le surgen dudas, por lo tanto, le cuestione el por qué permitía que gente que no es considerada morenista estén incursionando en el partido, y que, por ello, es lamentable que una señora como Landy Berzunza y la gente que actualmente rodea a Layda Sansores en Morena, sean personas que a los campechanos no se los olvida quienes son, pues fueron partícipes al momento que se aprobó la reforma energética”, dijo durante la entrevista vía telefónica, Calderón Chi.

SIGO A LAYDA DESDE CONVERGENCIA

“Desde hace años he trabajado con ella, iniciamos en Convergencia, luego Movimiento Ciudadano y cuando empezamos a observar que Aníbal Ostoa y Carlos Flores se enfilaron a Morena, en ese momento muchos nos pasamos siguiendo fielmente a Layda Sansores.

Sin embargo, dejamos de apoyar el movimiento ‘Laydista’ ante las decisiones sarcásticas de excluir a mucha gente que trabajo voluntariamente colaborando con el presidente de la Republica, de cual estamos muy satisfechos por su trabajo.

Muchos estamos sorprendidos de la forma en que nos hicieron a un lado, en lugar de barrer la basura de abajo para arriba, aquí barrieron mal porque nos consideraron basura al desplazarnos sin explicación alguna. Ella no puede hablar de transparencia y democracia, cuando está llenando a su equipo de la que sí es verdaderamente una basura para Campeche”, señaló.

LOS MORENISTAS NO SALDRAN A VOTAR

“Todos los simpatizantes de Morena que se sienten excluidos no van a salir a votar, y si acuden, no van a votar por Morena. Ellos mismos ya lo están manifestando, porque no es posible que un hombre como José Luis y Aníbal Ostoa no tengan vergüenza de querer repetir ahora por una diputación federal. La gente ya se dio cuenta y no van a votar por ellos, ya que se sienten lesionados emocionalmente.

Da tristeza volver a lo mismo, ya que la esperanza de los campechanos era el partido Morena, sin embargo, mucha gente ya abrió los ojos y se dio cuenta que Morena se volvió un priismo; y lógicamente todos prefieren mantenerse a como ya estaban desde hace muchos años”, destacó.