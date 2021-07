Crisis por falta de medicamentos, afecta a maestros: Mass Cab

El Secretario General de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Moisés Mass Cab, informó que la severa crisis en el sector salud se encuentra azotando a sindicalizados al no contar con sus medicamentos para los tratamientos de cáncer y diabetes, principalmente.

Sin mencionar un número de afectados, el líder sindical indicó que varios que reciben su atención médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no reciben sus fármacos teniendo que acudir a la compra particular o bien, en algunos casos, sufrir por no poder contar con ellos al ser caros.

Entre las principales enfermedades en las que no se cuenta con medicamentos para el sector en el Issste son para cáncer y diabetes por lo que desde el SNTE, en ayuda, se ha podido canalizar algunas atenciones a Mérida, Yucatán, aunque no basta con la demanda de agremiados.

Moisés Mass Cab precisó que desde antes de la pandemia la atención médica era precaria, lo que se agravó con la presencia de la pandemia y que poco a poco se ha ido agudizando el problema repercutiendo entre las demás personas de enfermedades ajenas al Covid-19.

“Es una realidad, faltan medicamentos para la diabetes, cáncer, en la región la diabetes nos da más, carecemos y sufrimos de eso”.

Puntualizó se registra una crisis en el sector salud del estado donde a diario se recogen quejas de sindicalizados, “son varios de cáncer y diabetes que están sufriendo mucho para tener la atención mínima, conseguir los medicamentos que no tiene la institución, en muchos casos”.