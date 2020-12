Criterios de vacunación y elecciones

Por: El Perverso Milo

No me tome en serio, o hágalo bajo su propio riesgo

Discutible e impugnada la decisión del ejecutivo federal para que las vacunas no puedan ser comercializadas y solo las aplique la federación ha causado diversas reacciones entre los mexicanos, y pienso que las dos corrientes de opinión, una a favor de que participe el sector privado, otras que no tienen su parte de razón.

Por un lado tenemos a quienes pretenden participar en el enorme despliegue logístico para ofrecer la vacunación a quien pueda y quiera pagar por ella, y por otra parte la polarización que lleva a creer que la tarea debe de quedar de manera exclusiva en manos del sector público para evitar que sean acaparadas en perjuicio de la mayoría de la población que carece de medios para adquirirla.

Luego entonces, ante lo polarizada ciudadanía, la impaciencia de mucha gente por aplicarse la vacuna, la cerrazón del ejecutivo para que ni los estados puedan adquirirla y acelerar el proceso de inoculación, si bien es cierto que hay temor de que el sector privado acapare y solo busque ganancias, tampoco deja de ser al menos sospechoso un uso electoral de la campaña de vacunación.

Ciertamente la salud es un derecho constitucional, el problema es que ante la proximidad de las elecciones, la necesidad de la cuatrote de mantener mayoría en la Cámara Baja, y el descontento de importantes sectores de la población, que no deben ser menospreciados, podemos encontrar algunas de las razones, que no son precisamente humanitarias, para impedir que fuera del sector salud alguien más pretenda aplicar sumarse a la vacunación.

Con una población de aproximadamente 130 millones de habitantes, la capacidad del Estado para aplicar la vacuna tendría que ser de 10/11 millones de personas cada mes, hasta diciembre del 2021.

El esquema de vacunación por edades, después de médicos y enfermeras, personal sanitario en general, empezar con adultos mayores de 80 años, de 70, de 60 y así sucesivamente cada mes, puede ser un acto en aras de justicia, pero existen serias, fundadas dudas sobre la logística y la cantidad de personas que puedan ser vacunadas mes con mes.

Quizá, solo quizá, con reglas claras y supervisión sobre la posible participación del sector privado y de los estados en este extraordinario esfuerzo de vacunar a toda la población antes de 12 meses, lo que tendría un efecto positivo que ponga freno a los ya más de 123 mil muertes por Covid-19.

El problema es el “sospechosismo”, la desconfianza de las partes y, por supuesto, la inminencia del proceso electoral, ansiosos como están de colgarse medallitas mientras el país es rehén de mezquinos intereses.

LAS TORPEZAS DE ELIEGO, EL ALCALDE EN CAMPAÑA

Diría que no debe de sorprendernos, no si tomamos en cuenta sus últimas actuaciones en las que con un cabildo entregado, cómplice, han traficado licencias y despidos, unas para sus allegados y éstas para quien no se someta a sus berrinches y afanes de venganza que solo los pintan de cuerpo entero en sus inútiles objetivos.

Ahora emprendieron una campaña de cortes de selectivos cortes al suministro de agua, con especial énfasis en zonas de la ciudad en las que el voto no le favoreció, y está generando más descontento en su contra, cobrando en cada casa y si no les quitan el servicio sin posibilidad de negociar el pago parcial.

Si las cuentas del ayuntamiento son brutalmente saqueadas para sus compromisos con empresarios yucatecos y quintanarroenses, no hay obra pública municipal, no existe, la recaudación por agua clorada, no es potable, es para financiar su campaña adelantada por los municipios.

LAS VENGANZAS A LO QUE DAN

Además de otros directores que ha corrido por el atrevimiento de sugerir acciones y políticas públicas, o de plano negarse a ser cómplices en manejos administrativos, financieros y políticos, de sus traiciones pendencieras, los últimos acontecimientos contra sus otrora defensores no lo dejan bien parado.

Quien va a confiar en alguien que traiciona, amenaza y se mueve con el hígado, lejos de encabezar un frente que sume y una por su causa, si ya es sabido que, malo y llorón como es, pelea hasta con gente que era de su confianza y es ahora tratada como enemiga solo por no plegarse a sus berrinches y revanchismo?

A raíz de las ilegales licencias que se pasaron por salva sea la parte la Ley Orgánica de los Municipios de Campeche, el director del Transporte Urbano Municipal (TUM), Rubén Saravia, se acordó que él es alcalde suplente en caso de ausencia definitiva del edil, y que son 30 días naturales para que sea llamado a rendir protesta luego del primer/segundo regidor en funciones de presidente.

De inmediato le aplicaron “la despidación” del TUM, y al hoy también ex director de Contraloría Interna del ayuntamiento, Sergio Novelo Rosado, le ordenó el alcalde con licencia que le fincaran responsabilidades por malos manejos y lo que le encuentren, pero se negó a seguirle el juego.

También fue despedido a través del cabildo que le armó una jugarreta con el mismo pretexto, pues fue citado para que entregue cuentas, y sin respetar acuerdos para tal efecto entraron a su oficina en busca de documentos y la dejaron en completo desorden, en lo que el propio afectado calificó como un acto de intimidación.

Olvidaron que Novelo Rosado tiene en su poder copias de los documentos que firmó y acusa falsificación de firmas, por lo que el cochinero podría dirimirse en juzgados con acusaciones mutuas, además de que los destituidos cuentan con apoyo del PAN.

Esto apenas empieza, y se les puede revertir. Efecto boomerang le llaman.

AMLO CONTRA JLD

Ni en los peores tiempos del presidencialismo mexicano habíamos sido testigos de un enfrentamiento con las características del que hoy tenemos entre el Ejecutivo federal y diversos sectores de la sociedad, en donde lo mismo empresarios, que intelectuales, periodistas y cualquiera que ose criticar a la cuatrote, es blanco de los discursos mañaneros.

Un día sí, y otro también, López Obrador arremete contra “conservadores y fifís haciendo uso faccioso de sus mañaneras contra lo que él considera como los “enemigos” de la nación y los fines de la cuatrote, siendo una de las últimas sub pleito con el periodista Joaquín López Dóriga, quien ciertamente no se ha distinguido por su honestidad a lo largo de su polémica trayectoria.

El problema es que en ese uso faccioso, personalísimo de los espacios públicos, el presidente hace mofa de periodistas, con burdas burlas que dicen más de él que del blanco de sus ataques, generando mayor polarización; esta es la puntual respuesta del periodista:

“El problema no soy yo, señor presidente, el problema para la mayoría es usted, pero había que distraer de muertes y dislates sanitarios; muertes por Covid y muertes por violencia.”

FRASES PARA EL MUSEO DEL ABSURDO

“Fuchi guácala.”

“Yo tengo otros datos.”

“Los fifís están desesperados.”

“El lado correcto de la historia.”

“Los pozos petroleros no tienen ciencia, solo hay que abrir un hueco y meter un popote.”

“Las carreteras no necesitan anteproyecto ni estudios técnicos.”

“Mi pecho no es bodega.”

“Quieren coartar mi libertad de expresión.”

“La pandemia nos vino como anillo al dedo para nuestros fines.

Samuel Becket hizo escuela, no cabe duda.

APAGÓN

Este lunes 28 entre las 15:00 y las 15:30, medio país se quedó sin energía eléctrica por una falla en un sistema que alimenta a estados del centro, sur y sureste del país; de acuerdo con versiones extraoficiales se trató de un simulacro de “caída de sistema” que prepara escenarios con miras al día de las elecciones, domingo 7 de junio.

DE LOS FRÍOS NÚMEROS Y OTROS DATOS

250/750 dólares cuesta la vacuna Covid en la Dark Web

62% incrementaron muertes por Covid durante diciembre en la CDMX

171 de 300 distritos electorales serán en Alianza PAN, PRI y PRD, “Va por México”

57 distritos serán para candidatos para el PAN

60 distritos para candidatos del PRI

54 distritos para candidatos del PRD

129 distritos serán disputados con las fuerzas de cada partido por separado

442 diputados federales han manifestado su intención de reelegirse

229 son de Morena

66 del PAN

43 del PRI

43 del PT

22 de MoCi

21 del PES

11 del PVEM

6 del PRD

1 independiente

660 mil campechanos cuentan con credencial para votar

10.3 millones de usuarios fueron afectados por la falla en el suministro de energía eléctrica.

A chillidos de marrana, oídos de chicharronero… Jorge Brito Pech, alcalde de Hecelchakán no podrá buscar la reelección porque su partido, el PES perdió el registro… por eso intenta hacer candidata a su hija por Morena… la alianza “Va por México” en ese municipio podría ser encabezada por el secretario de Educación Pública, Ricardo Koh Cambranis… mentiroso, traicionero, malo y llorón, nunca había visto a un alcalde que practicara con tan singular tino y destreza la traición… no señor presidente, la creación de vacunas contra el Covid-19 no es un milagro, es producto de la ciencia y tecnología… pasamos al México de las estampitas al “fuchi guácala”… existe una penal denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento, por la pretensión de que les sea devuelto un pago que nunca hicieron ante la CFE… el importe es de 8 millones de pesos, y la CFE afirma que nunca recibieron el pago del adeudo… la denuncia penal es contra el Ayuntamiento, el alcalde con licencia, la directora de Finanzas y el del SMAPAC… la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) refrenda su compromiso de uso político de sus acciones contra opositores de la cuatrote…