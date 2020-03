Covid-19 / 4 nuevos casos sospechosos, tres en Carmen y uno en Campeche

El doctor Manuel Julián Zaldívar Báez, Coordinador Estatal de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, informó que el panorama epidemiológico desde las instalaciones de la Secretaría de Salud, México registra hoy un total de 848 casos confirmados: tenemos 4 mil 341 casos negativos,

2 mil 623 casos sospechosos y 16 defunciones.

Agregó que en Campeche se registran 4 nuevos casos sospechosos: 3 identificados en el municipio de El Carmen y uno aquí en Campeche, los cuales todos están estables, con monitoreo permanente en sus domicilios, ninguno de los casos está hospitalizado en este momento.

Así mismo, dijo que en la actualización de la clasificación de casos en el estado; se registraron: 3 casos positivos, 9 casos negativos y 8 sospechosos.

La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche ratifica que la única manera de reducir la transmisión es quedarnos en casa.

A nivel nacional, se presentó esta determinación que permita transitar de la fase 2 a la fase 3 que es la de máxima transmisión… de manera responsable sin llegar a lo que representaría ocupar y colapsar la disponibilidad de servicios médicos, en el caso de las personas con Covid que requieran hospitalización.

“Es ahora una responsabilidad de todos y todas, y lo tenemos que hacer juntos, esto significa que si no hay porque salir de casa evite este riesgo que resulta innecesario en estos momentos”, expresó.

Agregó que la Secretaría de Salud hace énfasis en que la prueba confirmatoria se realiza a toda persona que cumple con los criterios clínicos y epidemiológicos conforme a los lineamientos emitidos por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) organismo que reúne a especialistas de todas las materias relacionadas con la salud.

Este énfasis lo subrayamos porque recibimos solicitudes para realizarse esta prueba en personas que creen o consideran que están enfermos, subrayamos que la prueba Covid como medida de precaución no tiene indicación médica. No se realiza por prevención, se hace para confirmar el diagnóstico que clínica y epidemiológicamente se requiere. Pero esto no será necesario si se cumple con las medidas básicas de higiene.

Insistió en que las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; deben hacer resguardo familiar.

También conservar una sana distancia, en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia. Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario de las personas adultas mayores y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores. Y el saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.

en este momento es cuando más debemos quedarnos en casa para demostrar nuestra responsabilidad con nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro estado.