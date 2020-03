Cuatro nuevos casos sospechosos, suman 11; continúan 3 positivos

Este domingo, la Secretaría de Salud, a través del informe nocturno, dio a conocer se ha descartado un caso sospechoso, con resultado negativo por lo que se tiene un total de 10 casos negativos.

Así mismo, se han identificado 4 nuevos casos sospechosos para un total de 11, continuamos con 3 casos positivos distribuidos de la siguiente manera: 1 caso positivo en Ciudad del Carmen y dos casos positivos en la Ciudad de Campeche, para un total de personas estudiadas de 24.

A nivel nacional, México registra un total de 993 casos confirmados, 4 mil 955 casos negativos, 2 mil 564 casos sospechosos y 20 defunciones.

Por su parte, la doctora Xóchitl Poot López, Directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, señaló que esta semana, es necesario, imprescindible, hacerlo ¡ya!. Reducir la velocidad de transmisión del virus requiere que de manera masiva nos quedemos en casa, si lo hacemos estaremos impactando de manera directa en que esta epidemia no se presente con una reproducción exponencial de los casos.

Agregó que la cantidad de estos que se van presentando, dependen en gran medida de que la población adopte las medidas de higiene básica, y que realmente comprenda que tan importante es que cada familia se quede en su casa.

“Los campechanos estamos a tiempo de frenar la presencia exponencial de los casos, debemos participar, con la finalidad de lograr reducir la transmisión, debemos quedarnos en casa todos y todas. Seguiremos teniendo casos, eso es algo que no podremos evitar, lo que si podemos hacer es lograr que estos casos se presenten de manera paulatina para asegurar la atención médica de cada persona que lo requiera”, enfatizó.

Así mismo, mencionó que cuando preguntan por diferentes vías qué puedo hacer para evitar tener el Covid-19, qué medicamento pueden tomar, o alimentos deben consumir para que no se enferme de covid-19, debemos responder enfáticamente que la mejor medicina que no viene en caja y no se toma, son las medidas higiénicas que debemos adoptar como hábitos permanentes: el lavado de manos, este debe ser entre 20 o 30 veces al día, es importante porque el agua y jabón rompen el ciclo de transmisión del virus, el jabón rompe la capa grasa que tiene el virus lo que ayuda a eliminarlo.

Por su parte, el doctor Maiccol Blanquet López, remarcó que cuando toquen objetos sucios lavarse las manos, antes y después de ir baño se deben lavar las manos.

“Las manos deben lavarse después de tocar cualquier superficie, después de estornudar o toser, antes, durante y después de preparar alimentos, después de tocar animales, de realizar o recibir un pago, usar un cajero o usar una terminal para pagar con tarjeta; al entrar, durante y al salir de un transporte público, cuando las manos se vean sucias, antes de comer, cuando creas que las manos se pueden haber contaminado. Puedes usar gel antibacterial con base alcohol al 70%, pero la medida más importante es quedarse en casa pero qué significa quedarse en casa, es que no salgas si no es necesario, que no se organicen reuniones por pequeñas que sean en casas de amigos o familiares, que protejamos a nuestros adultos mayores.

Esta semana en Campeche se determinan muchas acciones y depende de todas y todos ustedes para que el sector salud del estado transite en coordinación, organizados, de una fase a otra.

La medida universal para la prevención del Covid-19, es quedarnos en casa y cumplir con las medidas higiénicas. Necesitamos decir a nuestro país que los campechanos podemos ser ejemplo en mantener control en la presencia de esta epidemia en nuestro estado.

Niños, jóvenes, adultos, conviértanse en promotores de estas medidas, pongan el ejemplo en sus casas y sus familias, conviértanse en los principales promotores de estas medidas, con este ejercito podemos avanzar.