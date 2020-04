Cuenta Francisco Campos con rotación de 6 abridores

El nuevo mánager de los Piratas de Campeche, Francisco Campos Machado, dijo que está listo para el escenario que se presente en el rol de juegos para la temporada 2020

Al lamentar que se haya pospuesto de nuevo el inicio de la Temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol, Francisco Campos Machado, manager de los Piratas de Campeche, aseguró que ante un posible escenario con rol de juegos que incluyan dobles juegos, su equipo está listo y con material para una rotación con seis abridores.

Luego que se diera a conocer un segundo aplazamiento para el arranque de la Temporada 2020 de la LMB, y a casi un mes de que se decretara el parón de toda actividad, el timonel filibustero aceptó estar ansioso por tener su debut como mánager, pero dijo que “por algo Dios hace que pasen las cosas, esperaremos los tiempos para finalmente poder debutar”.

Campos Machado dijo que se esperaba el segundo aplazamiento por como se ha presentado el manejo de la pandemia por el coronavirus y el alargamiento del aislamiento social, “no hay de otra, ya lo esperábamos, definitivamente las fechas como que no cuadraban por la manera de como se está manejando, por cómo se está viviendo el tema de la pandemia”.

Indicó que un rol de juegos que incluya dobles juegos podría ser una opción y recordó que, como jugador al inicio de su carrera, le tocó temporadas donde se incluían dobles carteleras los domingos, “puede ser una opción en un escenario para sacar la mayor cantidad de juegos, de los que se han suspendido hasta ahora”.

Cuestionado acerca de esta posibilidad, y la necesidad de contar con una rotación de seis abridores, dijo que “definitivamente tiene que haber un sexto abridor al haber dobles juego, tiene que haber modificaciones en la rotación, a fuerzas”.

-¿Piratas está preparado para una rotación con seis abridores?

Sí, estamos preparados para esto, gracias a Dios contamos con el material, ese departamento está cubierto por si dado el caso se llegue a presentar.

-¿Quién pudiera ser un sexto abridor en la rotación de Piratas?

En una rotación de seis abridores ahí entraría Jaime Lugo, que le viene como anillo al dedo estos días que se están alargando.

El sonorense, avecindado en Campeche, admitió también que todo el trabajo realizado en las más de dos semanas que llevaban de trabajo se perdió, pues hace casi un mes que detuvieron toda actividad y los jugadores regresaron a sus hogares.

Explicó que todos los días está en contacto con los jugadores, a los que se les pidió mantener la actividad y se les recomendó un plan de trabajo, aunque señaló que no todos pueden seguirlo al pie de la letra por circunstancias que tienen que ver con los espacios, algunos viven en ciudades donde no hay tanto espacio para poder practicar, otros viven en lugares donde sí se cuenta con áreas espaciadas donde puedan ejercitarse con seguridad.

He hablado con ellos, yo los he invitado a que no dejen de hacer lo que ya llevaban ganado, a que se sigan preparando de la manera en la cual ellos puedan, sin exigirles tampoco.

Observó que cuando por fin se llame al campo de prácticas, tendrán que valorar quiénes sí se mantuvieron en forma y los que no hayan podido van a necesitar trabajo extra, y será con base en ello como se determinará la carga de trabajo y las rutinas para volver a estar en el estado físico y en ritmo que ya se traía.

-Cuando finalmente se pueda tomar una decisión, cuando se tenga una fecha, ¿cuántos días crees que serían los indicados para estar listos?

Lo normal es un mes para prepararse, pero ahora dadas las circunstancias y las condiciones, pienso que con dos semanas intensas pudiéramos hacer una buena preparación, 15 días para prepararnos físicamente, bien pudieran ser los días indicados.

El timonel filibustero también consideró que, en una temporada corta, que pudiera ser de 50 o 60 juegos, el tiempo no perdonará, “no habrá tiempo qué perder, hay que conseguir los resultados desde el primer día de juego. Definitivamente cuando es una temporada corta, como en la Liga Mexicana del Pacífico, no hay tempo de decir ´luego me recupero´ porque no te lo permite, es importante conseguir los triunfos desde un principio, es algo que le manifesté desde el primer día de los entrenamientos, es un tema importante para que lo fueran asimilando, tan importante es el primer juego como el ultimo, aquí hay que meterle todas las ganas desde el principio como hasta el final.

-¿Ansioso por tener tu debut finalmente?

Desde luego, estaba muy ilusionado, muy emocionado, y como dices ahora viene la ansiedad por ya debutar, pero mira, Dios sabe porqué hace las cosas, hay que tomar las cosas con calma, que no nos entre el pánico, que no nos entre la desesperación porque ahí es donde vienen los problemas. Estoy tratando de llevar las cosas, tranquilas, que no me entre esa ansiedad y la desesperación porque los tiempos ahí van a estar, hay que esperarlos.

Ahorita hay que apegarnos sobre todo a las indicaciones que dictan las autoridades, sobre lo que están pidiendo que hagamos para que esto termine, yo pienso que con la unión de todos nosotros y las indicaciones que nos está dando el gobierno esto va a terminar de una buena manera, si no atendemos las indicaciones va a ser difícil y le va a costar mucho al país, finalizó.