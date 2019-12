Cuestiona Aysa intento de algunos Ayuntamientos para aumentar impuestos

*Confirma visita del Presidente López Obrador a la zona petrolera *La economía del Estado va bien, ni aumento ni nuevos impuestos *Se apoya a todos los municipios, en Tenabo se construirá un teatro

Acompañará el gobernador Carlos Miguel Aysa González al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira de trabajo a Carmen, donde el mandatario federal visitará plataformas petroleras este domingo.

-Va a supervisar todo lo que está en Petróleos Mexicanos, cómo está la exploración de pozos y convivir con la gente para oír de viva voz el sentimiento de ellos –confirmó.

Subrayó que en la instalación de las oficinas de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Carmen, el Gobierno del Estado está coadyuvando por indicaciones del Presidente de México, “además Octavio Romero, el director, ha sido una gente muy amable que nos ha apoyado con todo a los campechanos”, recalcó.

Informó que desde este jueves están listos los permisos y autorizaciones para la llegada de los barcos de Pemex al puerto de Seybaplaya.

De tal forma que agradeció al Presidente de México todo el apoyo brindado a su Gobierno y a los campechanos.

Por otra parte, subrayó que a diferencia de otros estados, en Campeche la economía va bien y no se están creando más ni nuevos impuestos.

-Lo que me preguntaban algunos, ¿Los excedentes, en qué se van a usar? aquí en Campeche su gobernador es un gran gestor y ha traído recursos para el Estado, cuando todavía se decía, hace poco, que tenía déficit –puntualizó.

Y agregó que los excedentes serán para obra pública en todos los municipios; “soy una gente austera y el dinero es de ustedes y va para ustedes”, completó.

De los señalamientos de algunos diputados de que fue poco el recurso federal asignado a Campeche, comentó que “ellos harán su trabajo, el mío es que haya recursos; nosotros no tenemos ningún problema con deuda pública, no tenemos ningún problema para pago de aguinaldo, quincenas y todo”.

Con relación a la queja de la alcaldesa de Tenabo, María del Carmen Canul Uc, de que no está recibiendo el apoyo a sus gestiones ni por el gobierno estatal ni el federal, respondió: “Le voy a decir algo, de inmediato me enteré de esa situación, fui informado y chequé; los recursos no los pongo yo, vienen en unas fórmulas y las fórmulas son que entre más recaude el municipio, más dinero va a haber.

Pero que no se preocupe, voy a apoyar con obra pública, calles; es más, vamos a hacer un teatro allá en Tenabo, así que vamos a hacer muchas obras. Así que, esté tranquila, ella le pague a los que trabajan y nosotros los vamos a ayudar”.

A pregunta expresa Aysa González señaló que es importante mejorar la recaudación, porque a veces llega mucho dinero y hay meses que llega poco.

-Cuando llegue, hay que guardar para las “vacas flacas”, entonces, por eso estamos en una forma estable; lo que sí les voy a decir es que, se está haciendo obra pública como nunca en la historia, pero, además, en todos los rincones del Estado –precisó.

Hizo énfasis en señalar a los municipios que si el Gobierno del Estado no está incrementando ni creando nuevos impuestos, “¿por qué lo van a hacer ellos?”, concluyó.

