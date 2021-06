DóndeEstáMiVoto cuestiona a PREP y al IEEC, ¡desaparecen sufragios!

Por el acceso público al PREP, varios ciudadanos concibieron en un dato: ¡desapareció su voto! Es decir, al “ir” al conteo de la casilla que les corresponde, el número de votos que debe acumular el PRI…¡es de cero sufragios! Y esto dio pie para preguntar #DóndeEstáMiVoto porque la persona que se hace esta pregunta, está segura que votó por el PRI y toda su familia también. Entonces, es inconsistente ese dato del programa de resultados preliminares.

Esto ha provocado que en las redes sociales publiquen una serie de cuestionamientos al Instituto Electoral del Estado de Campeche, como responsable de este tema.

Los quejosos publican su boleta tachada, el acta de escrutinio y la de cómputo y ahí aparecen decenas y hasta centenas de votos para el Revolucionario Institucional, así como al PAN y al PRD, por lo que es incongruente que no se refleje en el llamado PREP.

Cuando de la casilla se trasladan las actas de cómputo al IEEC, estos después de verificarlas a la vista de los representantes de partido que deberán conocer que van firmadas por los, también, representantes de partido en las casillas, trasladan la sábana de datos al área de captura del PREP. Ahí, uno o varios capturistas van tecleando los datos que se ven. Eso es lo que vemos en tiempo real cuando ese capturista le da “enter” y se refleja en la pantalla a la que todo aquel que lo prefiera puede cotejar o ver los datos.

Si hubo votos y hay actas de escrutinio y de cómputo, ¿por qué habiendo sufragios no fueron capturados?

Una de dos. O hay colusión del capturista o del titular de la empresa que da el servicio del PREP o es una instrucción de algún Consejero Electoral o de la Presidenta de ese instituto. No hay de otra. No se puede entender de otra manera. Ni falla el Programa de Resultados Preliminares ni nada por estilo. Una vez que haya esto; en los Consejos Distritales se recepcionan las actas de cómputo y se hace conteo a mano. Deben coincidir. En caso de no ser así.

Estamos hablando del cuestionamiento de ese programa llamado PREP. Lo que lleva irremediablemente a confusión, distracciones y a un hipotético fraude electoral que hasta el momento le van dando el triunfo a la candidata de Morena con un mínimo margen sobre sus adversarios.

¿Quién ordenó esta maniobra? Pronto se sabrá.