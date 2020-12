Cumplen el objetivo, conviven ex Corsarios luego de haber jugado juntos hace 33 años

Los Rojos dirigido por Alberto Chan Talango se llevó el trofeo del convivio de fut-8 de ex Corsarios 84-87, al vencer 7 goles a 2 a los Verdes, que fue dirigido por Magdaleno Cano Ferro, partido que sirvió de preámbulo a la fiesta de estos jugadores que pusieron en alto el nombre de Campeche en su tiempo dentro de la Tercera División Profesional. Rojos tuvo que venir de atrás para poder doblegar a la escuadra de los Verdes, que tuvieron ventaja de 2-0 ante los Rojos, pero que luego se cayeron en la condición física, lo que aprovecharon sus rivales para empatar y llevarse la victoria.

Fue sin duda ver un espectáculo a estos ex jugadores de Corsarios, por los que no han pasado en vano los años, algunos todavía con esa técnica que los caracterizó en la cancha y otros con esa clase que los llevó inclusive a probar su tacita de café en la Primera División Profesional a uno y otros consolidándose en ella, inclusive para jugar con la Selección Mexicana.

El partido, aunque fue anunciado a las nueve de la mañana, comenzó a las nueve con cuarenta y cinco minutos, los jugadores comenzaron a llegar, los saludos, por volverse a ver, con los foráneos, hizo que el cotejo se atrasara, pero valió la pena, se logró saludar a los cuates, estamos seguros que muchas imágenes de esos tiempos vinieron a sus mentes.

Luego de los saludos, de que algunos que anunciaron que no iban a jugar, ver que sus amigos realizaban ese rito de comenzar a vestirse, de vendarse los tobillos, de colocarse las espinilleras y de comenzar a calentar para no sufrir lesiones, hizo que los que no querían jugar, fueran de inmediato a sacar de sus vehículos sus arreos, para también estar en la cancha y encarar el partido.

Se realizó el sortero de jugadores, se tomaron las fotos oficiales, para de inmediato hacer rodar la pelota, los primeros en ponerse al frente en el marcador fueron los Verdes a través de Arturo el “Zurdo” Martínez, Alberto Hurtado hizo el segundo para esta escuadra, antes de irse al descanso Juan Trejo hizo el que acercó a los Rojos, para que se fueran al descanso.

En la parte complementaria Sergio el “Chino “del Río Ávila empató por los Rojos, este mismo jugador hizo el tanto que le dio la vuelta al marcador a favor de su escuadra, lo que abrió la puerta para que este equipo Verde terminara goleando con tantos de Benjamín Ek, Martín Castillo, Alberto el “Wuameru” García y Rolando Gámez cerró la cuenta.